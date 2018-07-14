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Эксперты: В Польше растет уровень жизни, а вместе с этим и мобильность

  • 14.07.2018, 18:14
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Поляки стоят в очередях за паспортами.

За первое полугодие 2018 года в Польше выдали почти миллион паспортов. Ведь поляки стали чаще выезжать за границу - путешествовать, работать, к родственникам, передает radyjo.net.

Этот бум связан с тем, что многие граждане держали паспорта в ящиках. А потом оказалось, что они просрочены. И возникла потребность срочно сделать новые.

Если быть точными, то в первой половине этого года было выдано 977 тысяч паспортов. Это на 42% больше, чем в 2015-м. Такие данные обнародовало МВД Польши.

В Польше выдача паспортов характеризуется сезонностью. Так, чаще всего - в два с половиной раза, чем обычно - граждане обращаются за новыми документами с мая до августа - в период отпусков и каникул.

Самый частый на выдачу паспортов месяц - июль: тогда в среднем по документ приходит 171 тысяча человек (по данным за 2012-2017 годы), а в декабре "спрос" меньше - в среднем 62 тысяч человек.

Но только в этом июне было выдано 215 тысяч паспортов.

О чем это может свидетельствовать?

Эксперты считают, что растет уровень жизни, а вместе с этим и мобильность. Например, психолог профессор Януш Чапиньски считает, что многие поляки делают себе паспорт на всякий случай, например, если удастся получить работу за границей.

Чтобы получить новый паспорт, нужно подать заявление. Причем, в любом паспортном столе, независимо от места прописки.

МВД Польши сообщает, что документ должен быть выдан не позднее чем через 30 дней после подачи заявления. Обычно же новый документ ждут две-три недели. С прошлого года действует новая услуга: можно получить информацию об изготовлении паспорта на телефон или электронную почту.


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