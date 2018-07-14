Как семья из Минска на две недели съездила в Грецию на авто со своей мультиваркой 3 14.07.2018, 18:45

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Путешествие для двоих взрослых и ребенка 3,5 года с 15 ночевками обошлось в 1000 евро.

«Наша семья из трех человек (мы с мужем и дочка 3,5 года) очень любит путешествия на автомобиле. Несколько раз ездили на море в Украину, в прошлом году — на Адриатику в Италию. А в июне нынешнего года опробовали еще одно направление для путешествия на автомобиле — Эгейское море в Греции, курорт Паралия Катерини (70 км от города Салоники)», — рассказывают tut.by Наталия и Дмитрий из Минска.

— При выборе места нам понравилось, что здесь песчаные пляжи, кристально чистое море, недорогое жилье и вполне нас устраивающее расстояние от Минска — 2175 км.

Источник: tut.by

«При бронировании отеля обращайте внимание на доплаты — например, за парковку или за ребенка старше 2-х лет»

Чтобы отдых был дешевле, мы решили, во-первых, отдохнуть до начала высокого сезона — выбрали вторую половину июня: и море уже теплое (24−25 °С), и цены значительно ниже, чем в июле-августе. Во-вторых, бронировали отели за полгода — это и дешевле, и, что немаловажно, широкий выбор жилья для любого кошелька. Для бронирования всегда пользуемся одним сервисом — Booking.com, нам, как постоянным клиентам, доступна программа лояльности Genius — скидка 10% на ряд отелей и особые условия: например, возможность более раннего заезда или позднего отъезда из отеля и др. бонусы.

Источник: tut.by

При бронировании нужно быть внимательным, иногда похожие варианты по практически той же самой цене на одинаковом расстоянии от моря в итоге обойдутся вам в совершенно разные суммы. Может оказаться, что нужно дополнительно оплачивать парковку или взимается плата за ребенка старше 2-х лет или другие доплаты. Как правило, из массы всегда удается отсеять вариант без всех этих доплат.

Итак, с учетом раннего бронирования и скидки в 10% мы зарезервировали двухместный номер с мини-кухней в 400 метрах от моря с бесплатной частной парковкой, без доплат за проживание ребенка, на 9 ночей за € 297 с возможностью бесплатной отмены брони за 2 недели до заезда. Оплата по приезде. Номер оказался с видом на гору Олимп.

Источник: tut.by

Для примера, тот же номер на наши даты без скидки и уже в мае стоил € 387, а на начало августа сейчас его можно забронировать за € 540 за 9 ночей.

Кроме этого, были 2 ночевки по пути в Грецию: в центре г. Кошице (Словакия) — € 31 — и почти в центре Белграда (Сербия) — € 18. На обратном пути было 3 ночевки, чтобы еще посетить Будапешт: в г. Ниш (Сербия) — € 13, Будапеште (Венгрия) — € 27, Люблине (Польша) — € 25. В каждом из этих городов была запланирована экскурсия — поэтому при выборе жилья здесь играла роль пешая доступность выбранных достопримечательностей. Если по пути к морю цель — только переночевать, то на окраинах можно найти хорошие варианты дешевле. Но для нас лучше заплатить за номер на € 5−10 дороже за ночь, но не тратиться на парковку в центре или общественный транспорт.

«Самый дешевый и хороший бензин возле Auchan, платить на заправках лучше карточкой»

Дороги. В первую очередь для путешествия была приобретена страховка — «зеленая карта» на 1 месяц — € 51. Навигатор и бортовой компьютер — это даже не лайфхак, а просто мастхэв любого путешественника на автомобиле. Отличный навигатор maps.me устанавливается бесплатно, бортовой компьютер у нас был. По пути следования нам не нужно было платить за дороги только в Беларуси и Польше. Вся поездка занимала у нас 15 дней, поэтому виньетки покупали сроком на 1 месяц (одна месячная виньетка дешевле, чем две 10-дневные). Словацкая виньетка стоила € 14, венгерская — € 18,5. В Сербии дороги туда и обратно нам обошлись в € 18. В Болгарии — виньетка € 15. В Греции — платные участки дорог — € 9,6 в обе стороны.

Бесплатные дороги через населенные пункты нас не интересовали — на них разрешенная скорость варьирует от 30 до 90 км/ч вместо 130−140 км/ч на автомагистралях. Если ехать со средней скоростью 60−70 км/ч по бесплатной дороге, то и ночевок в пути будет больше — где тогда экономия? К тому же автомагистрали занимают далеко не 100% пути, поэтому посмотреть местные городки, полюбоваться горными дорогами умопомрачительной красоты мы тоже успеваем.

Источник: tut.by

Бензин. Стоимость бензина в странах по нашему маршруту узнали заранее. Удачно заправиться в Европе — это целая философия, основные постулаты которой:

Проехать как можно больше на белорусском бензине: 350 км до Бреста, в Бресте заливаем полный бак на еще ~500 км, назад в Брест возвращаемся почти с пустым баком и еще 350 км до Минска едем на белорусском бензине, т.е. полпути, 1200 км, проезжаем на бензине за € 0,59.

Насколько это возможно, не заправляться в тех странах, где цена выше всего. В Словакии 95-й бензин стоит € 1,4 — проехали, не заправляясь. В Греции — € 1,6 за литр — тоже удалось поездить без заправок на болгарском бензине.

На обратном пути в Польше лишнего уже не заправляли, дотянув до «родного» бензина.

Если приезжаем на заправку, а там туалет платный — принципиально ищем другую станцию.

Из нашего опыта: наиболее дешевый бензин хорошего качества на заправочных станциях сети магазинов Auchan — находим заправку по пути в навигаторе и нажимаем «Заехать».

Заправлялись в среднем по цене € 1,15−1,25 за литр. Средний расход топлива получился 7 л/100 км. Итого — € 198. Не заправить лишнего и не остаться на трассе с пустым баком нам позволял бортовой компьютер, который очень точно показывал, на сколько километров пути осталось бензина в баке. На заправках в Венгрии, Сербии и Болгарии еще одна особенность: несмотря на то, что в каждой из этих стран есть своя собственная валюта, на заправках расплачиваться предлагают в евро, причем цену в евро называют несколько выше. Лайфхак — платите банковской картой, и вам не придется искать обменники с местной валютой или оставлять на каждой заправке лишних € 1,5−2.

«Всегда берем в путешествие мультиварку, продукты покупали в Discount Market»

Питание. Отель в Греции у нас был без питания, но зато с мини-кухней со всем необходимым. Кроме того, мы всегда в такие путешествия берем с собой верного друга — мультиварку. Закупиться продуктами по приезде в Грецию отправились в, казалось бы, проверенное место — Lidl, но не тут-то было — в греческом цены не те, что в польском, увидели цену € 3,5 за охлажденную тушку курицы и убежали оттуда. Но ничего, мы же на машине — в другом сетевике — Discount Market — цены даже на молоко и мясо лишь немногим выше белорусских. И там же мы нашли отличное греческое вино по € 2,2 за бутылку.

Овощи и фрукты покупали на мини-рынке недалеко от отеля: персики и нектарины — € 0,7−0,8, арбузы — € 0,33, апельсины — € 0,5, помидоры — € 1, огурцы — € 0,25, картофель (куда же белорусу без него) — € 0,6. На завтрак или выпечка, или омлет, на обед, ужин тушили овощи в мультиварке, готовили несколько раз ризотто, пасту (кстати, итальянские макароны отличного качества дешевле, чем в Минске) и отъедались вдоволь арбузами и персиками, иногда вообще вместо обеда. Несколько раз ужинали в ресторане, в основном в пути следования. В Паралии, в Сербии было очень дешево и невероятно вкусно, на обратном пути в Нише заказали полюбившееся национальное блюдо плескавицу — а она оказалась еще дешевле и еще вкуснее, чем в Белграде. Заказы в пляжном баре (чтобы бесплатно пользоваться лежаками и зонтиком) — € 18 за все время.

Итого на питание ушло € 158.

Источник: tut.by

«Все 4 экскурсии подготовила сама»

Развлечения. Наиболее запоминающейся оказалась поездка на легендарную гору Олимп (высшая точка — 2917 метров) — 45 км от отеля, из них — 17 км серпантин по самой горе. На машине можно доехать до высоты 1080 м, дальше пешком. С 3,5-летним ребенком цели дойти до вершины и не ставили, но надеялись дойти до 2100 м — до ресторанчика с гостиницей. Несмотря на неописуемую красоту вокруг, увы, путь был непростым: множество камней и даже огромнейших валунов на пути.

И мы развернулись на высоте 1500 м. Правда, повезло наблюдать спуск каравана мулов: каждый день навьюченные мулы с поводырем совершают подъем на высоту 2100 м, чтобы доставить воду и продукты, — других способов доставить необходимое в гостиницу на Олимпе нет.

Платных дорог от Катерини до Олимпа не было, так что затраты только на дополнительные 90 км пути.

А вот путь до Салоников и обратно — это € 5 на оплату дорог и еще минус 8−10 литров бензина. Но совсем не заехать в город с более чем 2000-летней историей, видавший самого Александра Македонского, — просто преступление, тем более что он у нас на пути. Поэтому для экономии решено было не ехать отдельно, а заехать на обратном пути на полдня в Салоники. День был будний, и гуляли мы долго, поэтому потратили еще и € 6 за 4 часа парковки. В выходные дни можно найти и бесплатную парковку в центре. Что можно посмотреть в Салониках? Т. к. машину мы оставили возле площади Аристотеля, то первым делом отправились тереть большой палец левой ноги Аристотелю — говорят, станешь умнее! Дальше по набережной двинулись к визитной карточке города — Белой башне и памятнику Александру Македонскому, затем к почти 2000-летней триумфальной арке Галерия и ротонде, к римскому форуму и назад к машине — круг получился большой, ноги устали, но мы остались довольны.

Город Кошице в этом плане гораздо удобнее — герб Кошице, Урбанова башня и колокол, собор Святой Элизабет, поющие фонтаны, оперный театр, чумная колонна и фонтан зодиака — все это находится рядом друг с другом на одной улице.

Источник: tut.by

А в Белграде прогулялись по пешеходной улице, по Белградской крепости, посмотрели со стен крепости на слияние могучих рек Савы и Дуная. Но больше всего нам понравился Будапешт! Этот город знает себе цену, забронировать доступное по цене жилье да еще и с парковкой в центре или хотя бы рядом с метро не удалось — решили ехать на экскурсию на машине и парковаться на платной стоянке, сколько бы она ни стоила. И вот, проезжая по узкой улочке под Рыбацким бастионом прямо у самой стены крепости, увидели парковку, бесплатную по будням с 18.00. А на часах 17.50, и есть ровно одно место! Повезло! Еще не устояли и прокатились на фуникулере на Будайскую крепость — € 6. Лайфхак, как сэкономить на фуникулере: муж шел пешком.

Недалеко от собора Святого Матиаша есть подземный лабиринт Будапешта на глубине 16 метров — там якобы был когда-то заперт сам Влад Цепеш. Очень хотели сходить, даже цена билета не испугала — € 8 за одного посетителя. Но когда спустились туда (спуститься и осмотреть небольшой участок лабиринта можно бесплатно), поняли, что это развлечение не для детей и не для слабонервных — темно, холодно, стоят гробы. Не пошли.

Ну и, конечно же, прогулялись по мосту Сеченьи длиной 333 метра к парламенту Венгрии и к мемориалу «Туфли на набережной».

Источник: tut.by

Все экскурсии подготовила я сама. Особого труда это не стоило, наоборот, было весьма увлекательно виртуально знакомиться с достопримечательностями, выбирать наиболее нам интересные, находить интригующие факты о них, планировать маршрут по городу. «Сам себе гид» — это и экономно, и очень познавательно!

Еще из бесплатных развлечений — поучаствовали в местном байкерском фестивале в Паралии. И попробовали там очень вкусный и дешевый шашлык — € 1 за шпажку (3−4 кусочка).

Аттракционы для дочери — € 5. Другие траты: сувениры и разные мелочи — € 18. Каждый прикупил себе одежды (а дочка даже получила отличную утепленную куртку на осень за € 9,96 на распродаже) — € 70.

Итого: путешествие для двоих взрослых и ребенка 3,5 года с 15 ночевками (из них 9 на море) и 4 экскурсиями по городам Европы — € 1000.