ЧМ-2018: Сборная Бельгии обыграла команду Англии и впервые завоевала «бронзу» 6 14.07.2018, 18:57

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Фото: sport.be

Бельгийцы забили два безответных мяча.

В матче за 3-е место на чемпионате мира по футболу сборная Бельгии забила два безответных мяча в ворота англичан, выиграв бронзовые награды турнира, сообщает «Прессбол».

Бельгия — Англия — 2:0

Санкт-Петербург. Начало в 17.00.

Бельгия: Куртуа — Алдервейрелд, Компани, Фертонген — Менье, Тилеманс (Дембеле, 78), Вицель, Шадли (Вермален, 39) — Де Брейне, Лукаку (Мертенс, 60), Азар (к).

Англия: Пикфорд — Джонс, Стоунз, Магуайр — Триппир, Лофтус-Чик (Алли, 84), Дайер, Делф, Роуз (Лингард, 46) — Стерлинг (Рэшфорд, 46), Кейн (к).

Голы: 1:0 — Менье (4, пас — Шадли). 2:0 — Азар (82, пас — Де Брейне).

Предупреждения: Стоунз (52), Магуайр (77).