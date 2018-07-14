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Названы 10 главных продуктов июля

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  • 14.07.2018, 21:10
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Июль – один из самых щедрых на урожай месяцев, когда фрукты и ягоды можно есть прямо с ветки или с грядки.

И все, безусловно, полезное. Давайте выберем то, что больше всего необходимо именно вашему организму, пишет диетолог Татьяна Годард для nv.ua.

Овощи

Кабачок и цуккини близки и по биологическому виду, и по составу. В них много каротиноидов, в частности, полезнейшего для зрения бета-каротина. Еще в кабачках есть редкие лютеин и зеаксантин, также неимоверно полезные для глаз и главные защитники от катаракты. Пектин из кабачков и цуккини препятствует развитию рака, снижает холестерин и выводит из организма лишнюю жидкость, оказывает благоприятное действие на работу желудочно-кишечного тракта. Кальций, железо, магний и калий незаменимы для кожи, ногтей и волос, а также сердца, печени, головного мозга и мышц.

Витамины группы В, холин и цинк важны для поддержания идеального веса, плюс кабачки и цуккини предельно низкокалорийны. Из них можно делать на специальной терке вкуснейшие овощные спагетти и употреблять вместо традиционной пасты.

Сладкий перец гораздо полезнее, чем вы думаете. Он незаменим при сахарном диабете, упадке сил, бессоннице и депрессии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и желудка. Научные исследования показывают, что сладкий перец — прекрасное успокаивающее средство, он повышает настроение, помогая организму вырабатывать серотонин. Его сок рекомендуется пить для здоровья волос и ногтей.

Этот овощ богат ликопином, природным антиоксидантом, омолаживающим и оздоравливающим организм. А по содержанию аскорбиновой кислоты, замедляющей процессы старения и укрепляющей иммунитет, перец превосходит черную смородину и лимон. Полезен он также как профилактика остеопороза и онкозаболеваний, улучшает пищеварение.

Помидоры — еще одно чудодейственное средство для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака благодаря содержанию в них ликопина. Большой плюс, что ликопин при термической обработке, в отличие от большинства других полезных веществ, не разрушается. А сырые томаты лучше есть в салатах с оливковым или другими растительными маслами — так ликопин лучше усвоится.

Также в помидорах есть аскорбиновая кислота, калий, магний, целый комплекс каротиноидов и прочие полезнейшие вещества. Доказано также, что помидоры помогают вырабатывать серотонин, или гормон счастья. Поэтому их регулярное употребление повышает настроение и помогает эффективно бороться со стрессом.

Ягоды

Смородина всех цветов — кладезь полезностей. В этих ягодах содержится большое количество витамина С (особенно в черной смородине), защищающего от старения, необходимого для выработки коллагена и укрепления иммунитета. В этом смысле черная смородина один из продуктовых лидеров. Богаты ягоды и фосфором, железом, калием, полезны для сердца, снижают сахар в крови.

Черная смородина повышает иммунитет и сопротивляемость организма различным заболеваниям, дает прилив сил. Отвары из ягод черной смородины помогают при малокровии, гипертонии, кровоточивости десен, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах.

Главная ценность красной смородины — йод, а по содержанию железа она превосходит большинство овощей и фруктов. Здесь также изобилие кумаринов, предохраняющих от тромбов и инсультов.

Белая смородина богата витамином Е — эликсиром молодости. Он замедляет процессы старения, предохраняет от катаракты, улучшает репродуктивную функцию организма. Витамины группы В участвуют в синтезе жиров и белков, укрепляют сосуды головного мозга и нервную систему, улучшают память.

Черника, прежде всего, полезна для зрения. Доказано, что для здоровья глаз взрослого человека нормой считается поступление с продуктами питания каждый день 50-150 мг антоцианов. Такое количество этих веществ содержится в 15-20 г свежей черники. Органические кислоты ягод нормализуют микрофлору кишечника, обмен веществ. Ягоды содержат пектин, связывающий соли тяжелых металлов, что обеспечивает супер детокс-эффект. А это красота, здоровье и молодость.

Флавоноиды-антоцианы черники обладают гипогликемическим эффектом, что позволяет употреблять ягоды при сахарном диабете и включать их в различные противодиабетические комплексы. Витамины и минералы ягод укрепляют иммунитет и нервную систему, насыщают энергией и дарят прекрасное настроение.

Ежевика помогает при бессоннице, повышенной возбудимости, расстройствах органов пищеварения, климаксе. Эта ягода укрепляет иммунитет, восстанавливает нарушенный обмен веществ. Полифенольные соединения — профилактика раковых заболеваний, защита от старения. А катехины снижают уровень сахара в крови и уровень холестерина, уничтожают вредных бактерий.

Ежевика содержит много калия и железа, поэтому ее рекомендуют употреблять сердечникам и гипертоникам. Она приводит электролитический баланс организма в норму, избавляет от отеков и нормализует артериальное давление.

С помощью ежевики лечат цистит, ягоды регулируют кислотность мочи, чтобы в почках не образовывались песок и камни. Так же ежевика разгоняет желчь, не дает ей застаиваться, препятствует появлению камней.

Ежевика оказывает слабительное действие, оздоровляет кишечник, лечит хронические язвы и воспаления. Еще одно чудесное свойство ягод — повышение гемоглобина.

Ежевика активно используется и в косметологии. Ежевичные маски придают коже свежесть и помогают разгладить мелкие морщины. Экстракт ежевики используется косметологами в лечении дерматитов, раздражений, экзем и других кожных заболеваний.

Крыжовник богат ценными витаминами A, группы B, C, PP, E, а также кальцием, калием, магнием, железом. Он полезен при гипертонии, атеросклерозе, болезнях почек, печени и мочевого пузыря, хронических запорах, климактерических кровотечениях. Крыжовник нормализует обмен веществ, борется с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Его плоды обладают противоопухолевым, противовоспалительным, мочегонным, противоотечным, желчегонным эффектом.

Сок крыжовника выводит из организма соли тяжелых металлов и облегчает состояние людей, подвергшихся воздействию радиации, выводит из организма радионуклиды. В этих ягодах также есть вещества, способствующие выработке серотонина, поэтому крыжовник улучшает настроение.

Фрукты

Персик содержит калий, полезный для сердца и нормализующий обмен веществ. Тандем фосфора и калия улучшают память и работоспособность, работу сосудов мозга, помогают снять нервное напряжение. Также плоды стоит употреблять при пониженной кислотности, для оздоровления кишечника и стимуляции сокращений желчного пузыря, при подагре, ревматизме, заболеваниях почек.

Персик улучшает работу желудочно-кишечного тракта, помогает бороться с анемией и гастритом. Это прекрасное мочегонное и слабительное средство, которое к тому же защищает от инфекционных заболеваний и авитаминозов, снижает уровень «плохого» холестерина в крови.

Персики улучшают питание кожи, удерживают влагу в ее клетках, предохраняя от морщин. А запах этого ароматного фрукта — прекрасный антидепрессант.

Абрикос — кладезь калия, необходимого для сердечно-сосудистой системы. Не случайно племя хуанзов в Гималаях, меню которых изобилует абрикосами и курагой, живут до 120 лет. Так как соли калия обладают и мочегонным эффектом, то плоды полезны и при болезнях почек. Железо и соединения йода прекрасная профилактика заболеваний щитовидной железы, а пектин выводит из организма токсические продукты обмена и вредный холестерин.

Абрикосы полезны при запорах, прекрасно выводят токсины. А еще этот фрукт насыщен витамином А (ретинолом). Достаточно всего 300 грамм абрикосов, чтобы восполнить дневную норму витамина А в организме. Он полезен для зрения, иммунной системы, лечит практически все кожные заболевания и стимулирует выработку коллагена.

Витамин A является мощным антиоксидантом, обладает антиканцерогенными свойствами и даже убивает клетки рака. То есть, абрикос — не только один из самых вкусных, но и полезных летних фруктов.


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