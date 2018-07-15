Беларусь превратилась в Бермудский треугольник 14 15.07.2018, 10:14

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Источник: cartoon.kulichki.com

Режим лихорадочно ищет деньги – и не находит.

11 июля стало известно, что Лукашенко принял окончательное решение о переходе в госсобственность Оршанского авиаремонтного завода. Предприятие, 60% акций которого принадлежали украинской компании «Мотор Сич», было национализировано.

«Собственника уже здесь нет. Поэтому действуйте. Это государственное предприятие с сегодняшнего дня», - заявил диктатор своим приближенным, посещая завод.

Обращает на себя внимание и контекст, в котором произошла экспроприация завода: в стране из-за уплаты процентов по госдолгу резко сократились золото-валютные резервы, а Евразийский фонд заморозил выдачу очередного транша Беларуси.

К чему приведет политика властей в этих условиях? На вопросы Charter97.org отвечают экономист Лев Марголин и один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

Два сигнала

Сама по себе национализация предприятия в правовом государстве – это не хорошо и не плохо, считает Лев Марголин:

- Это означает, что государство задействовало юридический механизм защиты работников от массовых сокращений. Но это – не наш случай. Ситуацию с Оршанским заводом надо рассматривать в контексте белорусской системы. У нас, и это очевидно, был задействован механизм не защиты рабочих, а отъема предприятия в государственную собственность. Причем в этот раз – у очень серьезного и крупного инвестора. Поэтому последствия могут быть очень серьезными.

Национализация Оршанского завода – это два сигнала, считает Евгений Афнагель:

- Первый сигнал – украинскому бизнесу и властям: официальный Минск будет, есть и был союзником Путина, пока у власти находится Лукашенко. И от него в любой момент можно ожидать удара в спину.

Второй сигнал – более важный. Уже не в первый раз Лукашенко отжимает самые «лакомые куски» у бизнеса. У диктатора как-то не сложилось с финансами: этой власти постоянно нужны деньги. Поэтому белорусских бизнесменов, даже входящих в окружение Лукашенко, всегда выращивали, как бычков на убой. Хочу сказать одну простую вещь: белорусский бизнес должен понять, что намного выгоднее и безопаснее для него будет не ждать, пока режим бросит их тюрьму для получения выкупа, а начинать поддерживать оппозицию. Господа, при этой власти у вас перспектив нет.

«Кнырович замедленного действия»

Инвесторов интересуют не столько законы страны, сколько уголовные дела и приговоры, вынесенные их собратьям по ремеслу, убежден Лев Марголин:

- «Национализация» Оршанского завода и дело Кныровича нанесли огромный удар по имиджу Беларуси. Это две стороны одной медали – деприватизация предприятий и дела против бизнесменов. После этого можно делать, что угодно, и сидеть у берега моря в ожидании инвестора – все будет без толку. «Кнырович замедленного действия» будет тикать под экономикой, отпугивая иностранный капитал.

Каждая посадка бизнесмена – это приближение того момента, когда в протянутую руку Лукашенко уже никто ничего не положит, убежден Евгений Афнагель:

- Практически каждый потенциальный инвестор сегодня знает, что в Беларуси он может запросто попасть в тюрьму. Страна превратилась в Бермудский треугольник, где, образно говоря, пропадают галеоны с золотом и экипажами. Сегодня «заплывать» сюда готовы только самые отчаянные и беспринципные пираты, но и их счет идет на единицы и скоро они закончатся. Лукашенко реально оказался в жалкой ситуации.

Видно, что режим лихорадочно ищет деньги – и не находит их нигде. Мы наблюдаем отчетливые сигналы, что Лукашенко желаемого не получил и, скорее всего, не получит. Решение Евразийского банка об отмене транша на фоне падения ЗВР – очень красноречивый показатель. Фактически, даже россияне отправили Лукашенко на «поле чудес» с последними пятью золотыми – закапывать их и делать «крэкс, пэкс, фэкс» в надежде, что поможет. А там, в «стране дураков», приятеля-диктатора уже ждет Николас Мадуро с годовой инфляцией в 24500%. То же будет и у нас при таком отношении к бизнесу и инвесторам.

Дефолт на горизонте

Развитие экономики Беларуси без инвестиций невозможно, что бы ни говорил Лукашенко, констатирует Лев Марголин:

- Это – третья сторона все той же медали. Поэтому мы и наблюдаем значительное сокращение золото-валютных резервов. Не раз говорилось о том, что эти резервы должны расти. Но увы – подушка безопасности Беларуси истощается. Кредиты, которые привлекаются, не выводят экономику на новый уровень, а проедаются. Мы подошли к черте, за которой взять новые кредиты стало практически невозможно.

Даже россияне перестали делать вливания в белорусскую экономику. Последствия будут очень печальными. Вполне вероятен дефолт белорусской платежной системы, за которым последует резкое падение курса белорусского рубля – как в 2011 году. Особенно дефолт ударит по зарплатам и пенсиям простых граждан Беларуси. И в этом – особый цинизм ситуации. Ведь кредиты берет власть, а расхлебывать последствия приходится народу.

Вкладывайте деньги в будущее

Лучше инвестируйте в перемены, уверен Евгений Афнагель:

- Инвестировать нужно в будущее Беларуси. Лукашенко и все, что его окружает, безнадежно устарело. Все, что может предложить эта власть, мы видели еще в прошлом веке. Разумнее и дальновиднее инвестировать в тех, кто современен, нацелен на будущее и за это будущее борется. Поэтому я скажу прямо и иностранным инвесторам, и белорусским бизнесменам: покажите, что обладаете предпринимательской жилкой. Вкладывайте деньги и делайте ставки на тех, кто ставит своей целью смену власти и перемены в стране. Это куда более мудрая инвестиция.