Семь необычных фактов о пользе пива 1 15.07.2018, 12:50

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Разумеется, речь идет о качественном натуральном напитке.

Пиво способствует омоложению клеток кровеносных сосудов, за счет ускорения определенных обменных процессов в организме, пишет kp.ru.

Разумеется, речь идет о качественном натуральном напитке, приготовленном без добавления спирта. Хорошее пиво богато витаминами В1 и В2, селеном, важными для иммунитета и нервной системы, а также витамином РР, то есть никотиновой кислотой, которая помогает работе сердца.

Настоящее пиво делают из хмеля, дрожжей, воды и солода. Солод, он же проросший ячмень, славится медленными углеводами, растительным белком и минеральными солями. Хмель содержит ферменты, которые оказывают болеутоляющее, дезинфицирующее и успокаивающее действие, рассказывает MIGnews.com. Итак, какую же пользу можно извлечь из запотевшей кружечки пива, помимо удовольствия:

1. Пиво способствует активизации выделения желудочного сока, стимулирует пищеварительную систему.

2. Оказывает успокаивающее и болеутоляющее действие, а также способствует торможению роста и размножения бактерий.

3. Способно противостоять простудным инфекциям. Есть древний Скандинавский рецепт, которым пользовались еще викинги, чтобы не продрогнуть до костей в суровых морских походах. 0,5 литра нефильтрованного пива нагреть градусов до 50, добавить немного семян тмина, горошков горчицы и настрогать немного свежего корня хрена (можно заменить его половиной чайной ложки сушеного). Закрыть крышкой, немного настоять, пить при первых признаках простуды.

4. Крутая пена свежесваренного пива помогает избавиться от морщин, если наносить ее на лицо в виде маски.

5. Если ополаскивать волосы после мытья светлым пивом, они будут более упругими и лучше расти.

6. Пиво способствует омоложению клеток кровеносных сосудов, за счет ускорения определенных обменных процессов в организме.

7. Помогает сохранять плотность костей и эластичность суставов за счет содержания в нем кремния в легко усвояемой форме.