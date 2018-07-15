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Алексей Шевченко: КХЛ сознательно уничтожает сборную Беларуси

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  • 15.07.2018, 17:56
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Журналист Алексей Шевченко прокомментировал лимит на легионеров в КХЛ.

«В «Торпедо» перешел защитник Дмитрий Коробов и говорят, что он тоже не будет считаться легионером, несмотря на то, что еще в мае выступал за сборную Беларуси на чемпионате мира. И снова нас вводят в заблуждении. Правило по легионерам гласит четко: «иностранцем считается тот, кто не имеет права выступать за сборную России».

Попробуйте-как вызывать Коробова хотя бы на Евротур. Посмотрим, что получится. Причем, мы сознательно уничтожаем национальную команду наших соседей, которой и без этого серьезно досталось от местного руководства. КХЛ все-таки в этом вопросе должна действовать четче. Пусть остается пять иностранцев, но из государств, которые не участвуют в турнире. А так получается какая-то странная коррупционная схема.

Все в недоумении, но поделать ничего не могут. Кроме того, в Нижнем Новгороде директором по селекции будет работать Владислав Клочков. До этой неделе он трудился на такой же должности в федерации хоккея Беларуси. То есть, отвечал за комплектовании всех команд страны. Молодежка вылетела из группы сильнейших, первая команда вылетела. Чем он может помочь «Торпедо»?» – цитирует Шевченко sport-express.ru.


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