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В Петербурге прошла акция против повышения пенсионного возраста

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  • 15.07.2018, 20:39

Около двух десятков активистов провел «забег за пенсией».

В Санкт-Петербурге около двух десятков активистов вышли на Конногвардейский бульвар и провели так называемый “забег за пенсией”, который стартовал от офиса Единой России, передает “Радио Свобода”.

Человек-пенсия в специальной “пенсионной” футболке бежал впереди, остальные пытались его догнать, но у них это не слишком получалось. По словам одного из организаторов театрализованной акции Вадима Суходольского, ее смысл – именно в том, чтобы показать безнадежность погони за пенсией из-за постоянного увеличения пенсионного возраста, к которому, вероятно, будет и впредь прибегать правительство. Устроители акции – движение «Время», появившееся в результате ребрендинга после раскола внутри молодёжного движения «Весна».

Молодые люди решили провести свою протестную акцию в последний день чемпионата мира по футболу и выбрали для нее “спортивный формат”, показывающий без плакатов и лозунгов, что от пенсионной формы гражданам станет хуже. Участники акции хотели также напомнить, что правительство объявило о проведении масштабной пенсионной реформы в России месяц назад, 14 июня, в день начала чемпионата мира по футболу.

Поскольку акция проходила не в виде пикета или митинга, сотрудники полиции не препятствовали ее проведению, но все время были рядом и снимали происходящее на видео. Участникам “забега за пенсией” удалось преодолеть запланированный маршрут от Конногвардейского бульвара мимо Исаакиевского собора до Дворцовой площади.


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