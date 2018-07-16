Путин опоздал на саммит в Хельсинки на 50 минут 18 16.07.2018, 13:08

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Самолет правителя РФ приземлился почти на час позже заявленного времени.

Самолет с Путиным приземлился в аэропорту Хельсинки с опозданием на 50 минут, сообщает телеканал «Настоящее время».

В 13.20 16 июля в президентском дворце в столице Финляндии должны состояться двусторонние переговоры Трампа с Путиным.

Совместная пресс-конференция двух лидеров запланирована на 16.50 по Минску.

16 июля жителям Хельсинки не рекомендовали смотреть из окон и выходить на балконы во время движения кортежей президентов. Меры безопасности в городе усилили.

Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что глава Белого дома намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное вторжение РФ в Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных Штатов и России.

12 июля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что во время встречи с американским президентом в Брюсселе они обсудили предстоящий саммит Трампа с Путиным.

14 июля Трамп заявил, что у него нет больших ожиданий от предстоящей встречи с президентом России.