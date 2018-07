В Париже шесть станций метро переименовали в честь победы на ЧМ по футболу

Paris metro temporary changes names of 6 stations to honor the champions:

Notre-Dame des Champs➡️Notre Didier Deschamps

Victor Hugo➡️Victor Hugo Lloris

Bercy➡️Bercy les Bleus

Étoile➡️On a 2 Étoiles

Avron➡️Nous Avron Gagné

Champs-Elysées

Clemenceau➡️Deschamps-Elysées.. pic.twitter.com/nWiO5BRYo4