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Видеохит: Уилл Смит станцевал на верхушке моста в Будапеште

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  • 17.07.2018, 11:59
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Другие знаменитости решили, что это челлендж, и начали делать свои версии клипа.

Актер Уилл Смит забрался на одну из опор Цепного моста в Будапеште, чтобы поучаствовать в флешмобе InMyFeelings, связанном с песней из нового альбома рэпера Дрейка. Неизвестно, получил ли Смит разрешение забраться на мост, однако актер без проблем пробрался на крышу опоры и смог снять себя с дрона, сообщает vokrugsveta.ua.

8 июля рэпер Дрейк выпустил клип на песню In My Feelings, в котором исполнитель ходит по пустынному городу и скучает по девушке Кики, спрашивая, любит ли она его. Однако флешмоб начался с инстаграм-комика Shiggy, который снял более энергичную версию ролика и поставил хештег #InMyFeelings.

Другие пользователи и знаменитости решили, что это челлендж, и начали делать свои версии клипа. Например, свою версию сняла певица Сиара (с ее ролика начинается видео Уилла Смита).

Публикация от Ciara (@ciara)


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