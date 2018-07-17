Видеохит: Уилл Смит станцевал на верхушке моста в Будапеште 1 17.07.2018, 11:59

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Другие знаменитости решили, что это челлендж, и начали делать свои версии клипа.

Актер Уилл Смит забрался на одну из опор Цепного моста в Будапеште, чтобы поучаствовать в флешмобе InMyFeelings, связанном с песней из нового альбома рэпера Дрейка. Неизвестно, получил ли Смит разрешение забраться на мост, однако актер без проблем пробрался на крышу опоры и смог снять себя с дрона, сообщает vokrugsveta.ua.

Публикация от Will Smith (@willsmith) 12 Июл 2018 в 10:25 PDT

8 июля рэпер Дрейк выпустил клип на песню In My Feelings, в котором исполнитель ходит по пустынному городу и скучает по девушке Кики, спрашивая, любит ли она его. Однако флешмоб начался с инстаграм-комика Shiggy, который снял более энергичную версию ролика и поставил хештег #InMyFeelings.

Публикация от Shoker🃏 (@theshiggyshow) 29 Июн 2018 в 6:15 PDT

Другие пользователи и знаменитости решили, что это челлендж, и начали делать свои версии клипа. Например, свою версию сняла певица Сиара (с ее ролика начинается видео Уилла Смита).