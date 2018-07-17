Опять двадцать пять 2 17.07.2018, 16:04

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Белорусское молоко снова «прищучили».

Давненько белорусы ничего не слыхали о Россельхознадзоре. На прошлой неделе это упущение было исправлено: Россельхознадзор ввел ограничения на поставку в Россию молока, произведенного на трех предприятиях Беларуси, объяснив свое решение нарушениями ветеринарно-санитарных требований, пишет «Белгазета».

Под запрет попали поставки молока компании «Данон Пружаны», Минского молочного завода и Несвижского завода детского питания - якобы в связи с выявлением в продукции превышения массовой доли нитратов. Ограничения вступают в силу с 16 июля.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил также, что его ведомство выявило несовпадение заявленных белорусскими предприятиями объемов производства с объемами молочной продукции, реально поставляемыми в Россию. Ряд белорусских предприятий официально имеет мощность на порядок меньше реально поставляемых объемов, что может говорить о поставках продукции по поддельным документам.

Другие белорусские предприятия заявляют о поставках своей продукции в объемах, в разы превышающих фиксируемые инспекторами Россельхознадзора на границе РФ и РБ. «Это, в свою очередь, говорит о том, что большие объемы белорусской продукции намеренно идут в обход официальных контрольных пунктов Россельхознадзора, которые расположены на ключевых трассах административной границы двух стран. Соответственно, можно предположить, что таким предприятиям есть что скрывать», - говорится в сообщении российского ведомства.

Кроме того, ряд белорусских предприятий официально вообще не поставляют молоко в Россию, однако ведомством факты таких поставок были зафиксированы.