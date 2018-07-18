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«Что сделал ты, чиновник?»

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  • 18.07.2018, 16:11
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Отношении властей к пустующим домам в сельской местности шокирует.

Слонимчанин Николай Борисик считает, что закапывать дома в землю — не выход из положения. Николай Николаевич прислал в редакцию «Газеты Слонімскай» письмо, в котором приводит ряд положительных примеров того, как по-хозяйски можно распорядиться тем, что имеем.

В частности, он пишет: СМИ подняли вопрос об отношении властей к пустующим домам в сельской местности. Я считаю, эту и подобные темы надо рассматривать с государственной (хозяйственной) точки более широко.

Деревня Лопухово, 2018 год. На этом месте некогда стоял дом

Невольно вспоминается, как итальянцы оповестили весь мир через печать, что падающую башню в городе Пизе нужно спасать. Ее высота с 12-этажный дом. И главное, власти города Пизы не торопились ее разваливать. Они приняли все лучшие предложения, чтобы ее выпрямить, спасти.

Чего не скажешь о слонимских властях. Разваливали много чего за последний десяток лет, что и не хочется все перечислять. Главное, все тихо и молча делается, не так, как на «загнивающем» Западе. Прежде чем ломать, дали бы возможность высказаться гражданам других стран, не говоря о своих людях. Закопать деревню, дома — проще простого. А спрашивается, что сделал ты, чиновник, чтобы дать умирающей деревне второе дыхание?

Люди и судьбы в этой рамочке

За свою трудовую жизнь я проработал в шахтах около 14 лет в различных регионах бывшего Союза, и всюду при желании где-то что-то можно хорошее поучительное перенять. Например, я жил в Украине, работал на шахтах в Нововолынске. Там очень многие жители в домашних условиях разводили ондатр и нутрий.

Жительница деревни Лопухово Елена Григорьевна Лапко.

В Бурятии многие мои коллеги-шахтеры занимались разведением песцов, норок, каждый находил свое хобби.

В Кобрине имеется хозяйство по разведению страусов. Экзотика, не правда ли?

Обо всем этом надо информировать наших граждан, размещая информацию в СМИ. И шевелиться, не сидеть в кабинетах, как это делают наши чиновники. Ведь кто-то за что-то должен нести ответственность.

К примеру, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке для японских туристов есть вид занятости — поработать в огородах, на грядках у сибиряков, поскольку у них почти нет садов. Японцы этому сибиряку с удовольствием в огороде прополку сделают, да еще и дадут денег хозяину огорода за подобное удовольствие.

Дом на продажу

В бельгийской столице становится популярным сдавать в аренду грядки на крышах. Каждый может взять в аренду грядку. Представьте, что ягоды и овощи выращивают на крыше дома, где 250 грядок и у каждой свой хозяин. За 39 евро в месяц грядки сдают в аренду, каждая по три квадратных метра. На ней целый год выращивают клубнику, огурцы, помидоры, брокколи и др. Ухаживает за грядками не надо, это делают обученные люди – три садовника и агроном. Они поливают, удобряют, выпалывают сорняки и т.д. Организовал сад на крыше фермер, который говорит, что в Брюсселе места для грядок не найти, а свободных крыш много. Фермер засеял уже три крыши в Париже. Вот бы этому фермеру Жан-Патрику предложить пустующие белорусские деревни!

Здесь жил человек…

Поэтому, прежде чем закапывать в деревне дома в землю, надо обдумывать, и если уже совсем бесхозный дом, то я бы его отдал какой-нибудь туристической фирме, конечно, предварительно сделав там ремонт, сохранив русские печи, печки и т.д. И можно предлагать на летний сезон пожить туристам, тем же японцам, китайцам или европейцам. Не надо рубить с плеча, все, что создано нами и природой, надо сохранять и приумножать, но не уничтожать.

Слонимщина исторически уникальна, надо все заброшенное, позабытое восстановить, не сидеть сложа руки. Выделять материальные средства для обустройства нашего края», — поделился своим мнением неравнодушный слонимчанин.

Что будет дальше с белорусской деревней — одному Богу известно

А ведь и правда, как тут не согласиться с мнением Николая Борисика. Сидеть сложа руки или закапывать пустующие дома в землю проще простого, а вот найти способ, чтобы сохранить все это, необходимы определенные усилия, на которые пока нет ни денег, ни желающих.


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