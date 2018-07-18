Конфискация на дроце 4 Виктор Федорович, «БелГазета»

18.07.2018, 18:21

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Фото: "БелГазета"/Сергей Гудилин

Квартира москвички признана Муравьевской и отдана государству.

Казалось, что с бизнесмена Александра Муравьева, осужденного за различные преступления на 11 лет, и взять больше нечего - конфисковали все, что могли. Ан нет! У него еще отберут и квартиру, которая по документам принадлежит гражданке России. Такой вывод следует из принятого на минувшей неделе решения коллегии по гражданским делам Мингорсуда.

Спорная квартира N35 - так сей объект именуется в материалах суда - площадью 377 кв. м, находится на ул. Сторожевской, в доме, который носит официальное название «У Троицкого», но чаще его называют «домом Чижа» - по фамилии известного бизнесмена, руководившего компанией-застройщиком. Впервые эту элитную недвижимость стоимостью свыше $400 тыс. помянули недобрым словом в ходе процесса по уголовному делу бизнесмена Александра Муравьева.

В списке арестованного КГБ имущества значилась и квартира в «доме Чижа», однако суд оставил ее под арестом для разрешения вопроса в гражданском производстве.

В ходе суда Муравьев как мог открещивался от этой недвижимости, ибо по документам она принадлежала гражданке России Анастасии Безруковой-Тарасенковой, которую та приобрела в марте 2015г. у тогдашнего собственника СП ЗАО «Россинтехгрупп», директором которого был младший брат Александра Сергей Муравьев. Подозрения, что на самом деле собственником являлась не москвичка, а обвиняемый, возникли из логической цепочки размышлений следствия.

У Муравьева при обыске нашли комплект так называемых строительных ключей от этой квартиры, несколько эскизов планировки и возможного ремонта. В суде прозвучало, что Муравьев действительно одно время хотел купить это жилье, потом у него возникли личные проблемы, и он передумал. Об этом стало известно главе представительства австрийской компании в России Ольге Рудневой, которая посоветовала купить эту квартиру своей дочери Анастасии Безруковой-Тарасенковой. Что и было сделано через доверенных лиц, которым наличные деньги привозили из Москвы, а они их через банк переводили на счет «Россинтехгрупп».

Таким образом, россиянка приобрела в Минске недвижимость. И уже после осуждения Муравьева она предприняла попытку в судебном порядке стать полноправной хозяйкой. Для этого ей пришлось заплатить госпошлину в размере 5% от стоимости квартиры - около $20 тыс. Более того, все эти годы москвичка через доверенных лиц оплачивала и коммуналку. Сама она и ее мама после ареста 1 июня 2015г. Александра Муравьева в Минск приезжать остерегаются.

С иском об освобождении имущества от ареста женщина обратилась в адрес Александра Муравьева, ИМНС по Центральному району Минска, финансовому отделу Администрации Центрального района и УКГБ по Минску и Минской области. В суде Центрального района она нарвалась на встречный иск от прокуратуры, которая действовала в интересах государства. Прокуратура требовала: установить факт ничтожности договора купли-продажи жилого помещения, признать недействительной регистрацию, прекратить право собственности и признать собственником бизнесмена Муравьева.

По версии прокуратуры, квартиру приобрел Александр Муравьев для собственного использования.

А сделка с участием гражданки России «совершена с целью прикрытия сделки», согласно которой именно Муравьев настоящий покупатель, который придумал такую схему «во избежание возможных имущественных последствий за занятие преступной деятельностью и последующего обращения взыскания на имущество в счет возмещения ущерба и конфискации». Логика железобетонная! Непонятно только, зачем Муравьеву нужно было так рисковать, если он предвидел свой арест со всеми последствиями? Жить ему в Минске и так было где.

Как бы там ни было, но в споре с москвичкой верх одержало белорусское государство. 18 октября 2017г. суд Центрального района отказал ей в удовлетворении иска, признав иск прокуратуры.

12 июля т.г. судебная коллегия по гражданским делам Мингорсуда рассмотрела кассационную жалобу на решение суда первой инстанции. Представитель истца обратил внимание суда на парадоксы этого дела. В приговоре Муравьеву не указывалось, что он является собственником, т.е. приобрел квартиру за собственные средства. Суд же, оставив квартиру под арестом, тем самым признал недостаточными доказательства по фактической принадлежности жилища Муравьеву, однако суд Центрального района в своем решении сослался именно на приговор, признав эти доказательства достаточными. При этом из анализа приговора суда Фрунзенского района можно сделать вывод о том, что Муравьев располагал средствами, необходимыми для покупки этой квартиры. Но, как отметила юрист, в гражданском суде на вопрос, есть ли доказательства, что квартира была приобретена на средства Муравьева, представитель КГБ ответил отрицательно.

Судебная коллегия по гражданским делам городского суда, взвесив в совещательной комнате все за и против, определила: решение суда Центрального района оставить без изменения, кассационную жалобу гражданки России - без удовлетворения. Так арестант Муравьев, который до сих пор находится в СИЗО на Володарке, недолго пробыл собственником, пусть без отделки и ремонта, элитной недвижимости в «доме Чижа». Решение суда первой инстанции вступило в законную силу. Квартира, теперь уже бесспорная, отошла в доход государства. А Муравьев опять остался должен. Судом постановлено взыскать с него за услугу госпошлину в размере BYN29,6 тыс.

Виктор Федорович, «БелГазета»