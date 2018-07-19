Видеофакт: В небе над Минском замечены шесть вертолетов 1 19.07.2018, 16:33

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(обновлено) Из них десантируются люди, похожие на коммандос.

Жители Минска в социальных сетях пишут о том, что над городом замечены шесть вертолетов. По словам очевидцев, из вертолетов десантировались люди, похожие на коммандос:

«Сбросили каких-то чуваков в парк. В количестве 4 штук. Зеленых!»

«Насчитали шесть вертолетов... такое ощущение, что разгоняют облака над резиденцией»

«Мы также наблюдаем с Октябрьской.. Я фигею немного…», - пишут пользователи соцсетей.

Как сообщил официальный твиттер МЧС, появившиеся в небе вертолеты - часть репетиции парада, который пройдет в субботу.