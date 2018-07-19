Защита, поддержка и развитие - главные постулаты плана для польской деревни 19.07.2018, 16:43

Матеуш Моравецкий

Фото: PAP/Radek Pietruszka

В Польше намерены сделать сельское хозяйство одним из самых эффективных в мире.

Защита, поддержка и развитие – на этом основан так называемый «План для деревни». 19 июля документ представили премьер Польши Матеуш Моравецкий и польский министр сельского хозяйства и развития деревни Ян Ардановский, передает «Радио Польша».

Описывая план, премьер Моравецкий объяснил, что защита имеет отношение к ситуациям, когда фермеры, например, попадают в затруднительное финансовое положение из-за природных условий. Поддержка – это соответствующая организация рынка в случаях, когда урожая слишком мало либо, наоборот, есть его излишек:

«Во время правления коалиции Польской крестьянской партии и Союза демократических левых сил в 90-е годы были проданы главные польские фирмы, которые занимались покупкой и переработкой сельскохозяйственной продукции. Сегодня мы хотим это изменить, создав Польскую национальную продовольственную группу».

Третий постулат «Плана для деревни», касающийся развития, основывается, по словам Матеуша Моравецкого, на технически развитом оборудовании, материалах и технологиях в сельском хозяйстве с тем, чтобы эта отрасль Польши стала одной из самых эффективных в мире.