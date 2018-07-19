На родине ниндзя не хватает ниндзя 2 19.07.2018, 16:55

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Фото: Shutterstock

В Японии город Ига столкнулся исполнителей роли ниндзя для туристов.

Об этом сообщает «The Japan Times». XXI веке молодые люди начали переезжать из небольшого населенного пункта Ига в столицу Японии Токио, который находится в пяти часах езды, поэтому властям пришлось думать, как сохранить интерес к городу, пишет journalist.today.

Мэр Игу Сакэ Окамото сделал ставку на наследие ниндзя: в городе появился крупный музей ниндзя, школа ниндзя, исследовательский центр ниндзя и фестиваль ниндзя на несколько десятков тысяч человек. Но, как отмечает агентство Reuters, такой подход привел к другой проблеме — Ига столкнулась с нехваткой исполнителей роли ниндзя для туристов.

По оценкам издания Nаtional Public Radio, в Игу, ниндзя получают от $20 до $80 тыс. в год. С учетом инфляции - это больше, чем получали члены кланов в средневековой Японии. Однако новых людей на должность ниндзя сложно найти из-за низкого уровня безработицы в стране и нежелания молодежи работать в провинции.

Справка. Японский город Ига считается родиной ниндзя - в XII веке в крепости данного региона зародился один из самых известных кланов наемных убийц Ига-рю.