Видеохит: Игги Поп напевает песни своему попугаю 1 19.07.2018, 17:36

«Живая легенда рока» и его питомец стали звездами Сети.

В Сети опубликовали видеоролик, в котором Игги Поп поет песню «Surfin' Bird» своему попугаю. Соответствующее видео опубликовано в Twitter-аккаунте «Andrew is Online™», пишет journalist.today.

Iggy Pop singing Surfin Bird to his bird is the last pure thing online pic.twitter.com/Ol5noI2JSa — Andrew is Online™ (@AndrewM138) 17 июля 2018 г.

Отметим, что премьера оригинальной композиции группы The Trashmen состоялась в 1963 году.

Джеймс Ньюэл Остерберг-младший, более известный как Игги Поп — американский рок-вокалист, один из зачинателей и гуру альтернативного рока. За вклад в развитие рок-альтернативы его величают «крестным отцом», иногда «дедушкой» панк-рока и гранжа.