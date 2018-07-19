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Видеохит: Игги Поп напевает песни своему попугаю

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  • 19.07.2018, 17:36

«Живая легенда рока» и его питомец стали звездами Сети.

В Сети опубликовали видеоролик, в котором Игги Поп поет песню «Surfin' Bird» своему попугаю. Соответствующее видео опубликовано в Twitter-аккаунте «Andrew is Online™», пишет journalist.today.

Отметим, что премьера оригинальной композиции группы The Trashmen состоялась в 1963 году.

Джеймс Ньюэл Остерберг-младший, более известный как Игги Поп — американский рок-вокалист, один из зачинателей и гуру альтернативного рока. За вклад в развитие рок-альтернативы его величают «крестным отцом», иногда «дедушкой» панк-рока и гранжа.


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