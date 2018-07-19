Какие погодные рекорды были установлены в Беларуси 19.07.2018, 18:45

В 2018-м году белорусы стали свидетелями сразу нескольких погодных рекордов.

Такой март, как в этом году, бывает раз в пять лет

Синоптики Белгидромета пришли к выводу, что первое полугодие 2018-го выдалось теплее обычного: средняя температура в Беларуси была +5,6 градуса, что выше климатической нормы на 0,7 градуса, пишет kp.by.

Однако погода в разное время все-таки преподносила сюрпризы.

- Февраль в этом году был очень холодный. Средняя температура воздуха -6 градусов, что на 1,7 градуса ниже климатической нормы. Самая низкая температура за эту зиму, -30,4 градуса, зафиксирована в Кличеве. Таких показателей не было последние 25 лет, - рассказывает начальник сектора методического обеспечения гидрометеорологических прогнозов Белгидромета Наталья Клевец. - Холодным был и март, средняя температура которого составила -2,6 градуса. C 1981 года такой холодный март бывает раз в пять лет.

Апрель и май били рекорды по теплу

В апреле средняя температура превысила климатическую норму аж на 3,2 градуса! Такой теплый апрель был лишь второй раз за всю историю метеонаблюдений. Продолжил эстафету и май.

- Это был самый теплый май за всю историю. Средняя температура составила 16,7 градусов тепла, что на 3,5 градуса выше нормы. А, к примеру, в Бресте столбик термометра вовсе поднялся до 31 градуса тепла! - продолжает Наталья Клевец.

Июльские дожди и грозы сохранятся до конца недели

Лето началось с приятной и сухой погоды, в июне было теплее, чем обычно. Начало июля выдалось более холодным, а теперь уже больше недели в Беларуси идут сильные дожди с грозами и порывистым ветром. Хотя специалисты напоминают, что июль всегда был самым влажным месяцем в году.

- В первом полугодии был недобор осадков. В среднем по стране выпало 223 мм, что составляет 76% от климатической нормы, - говорит Наталья Клевец. - Первая половина июля отмечена обильными дождями: по стране в среднем выпало 73 мм осадков, что составило 172% от климатической нормы.

Виновником дождливой погоды стал малоподвижный циклон из Украины. Синоптики говорят, что теплая погода с проливными дождями больше характерна для черноморского побережья. Такая погода сохранится до начала следующей недели, температура будет +14 - 19 градусов, днем - +22 - 28.

В начале недели на западе страны будет меньше дождей, а вот жителям центральных и восточных регионов не стоит прятать зонтики: там сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами.