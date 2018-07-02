Диетологи установили дневную норму овощей для человека 1 2.07.2018, 12:48

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Фиксированная норма поможет улучшить работу организма.

Ученые провели эксперимент с добровольцами и установили: ежедневное употребление овощей не должно быть ниже определенного уровня, пишет ladyhealth.com.

Человек должен съедать фиксированную дневную норму овощей, если он хочет улучшить состояние микробиома кишечника и за счет этого избежать рака и диабета, - таково заключение экспертов.

В ходе эксперимента добровольцы должны были следовать диете, богатой волокнами, - то есть, активно употреблять растительные продукты. По словам одного из авторов научного исследования Дмитрия Алексеева, даже нестрогое соблюдение такого принципа в питании уже через две недели привело к позитивным изменениям в показателях кишечной микрофлоры людей.

Ученые выяснили, сколько именно овощей должен съедать человек для улучшения кишечной микробиоты. По их словам, употребляя каждый день минимум 30 граммов пищевых волокон, содержащихся в овощах, можно добиться значительного оздоровления организма и покончить со многими проблемами, связанными с плохим пищеварением.

В настоящее время люди недополучают необходимую норму микроэлементов и употребляют недостаточно овощей, с сожалением констатировали специалисты.