Хоккей – это очень дорогая блажь 20.07.2018, 15:53

Белорусы слишком дорого платят за чудеса, которые случаются разок-другой в десятилетие.

Вам в детстве доводилось бывать в гостях у капризного сынка богатых родителей? Ну, такого пацаненка, у которого и приставка крутая, и игрушки соответствующие, и видик, если кто-то еще помнит, что это такое. Он, вроде, и запросто приглашал к себе, и делился тем, что имел, но очень скоро становилось понятно, что вам не по пути. Потому что парень, как бы это помягче сказать… слегка дурноватый. Ему были побоку ваши интересы, он делал исключительно то, что хотел, а от гостей по умолчанию ожидалось, что они будут подстраиваться и поддерживать любой вздор. Мол, а как иначе?

Беларусь – гость в российском турнире под названием КХЛ. Турнир, собственно, и задуман, чтобы выявлять чемпиона России, помогать тамошней сборной вернуть былое величие и удовлетворять амбиции функционеров, мечтающих переплюнуть НХЛ. Белорусы нужны только для пляски под дудку, а что мы хотим – это что-то из жизни насекомых. Решено считать белорусских хоккеистов легионерами в российских командах КХЛ? И хоккеисты побежали менять паспорта, потому что у них семьи и надо кормить детей, а сборная совсем уж захирела? И ладно, не стоит ни на кого обижаться.

Во-первых, мы тоже считаем россиян легионерами в экстралиге и тоже охотно обращаем их в свое гражданство. Во-вторых, дети действительно хотят кушать, и внуки с правнуками тоже, если контракт совсем уж хороший. В-третьих, определяя белорусов легионерами, россияне как никогда явно и недвусмысленно признают наш суверенитет. Мы не младшие братья – мы отдельный самостоятельный народ! Разве не чудесно и не об этом ли многие из нас мечтают?

Еще раз: обижаться не стоит. Надо просто забить на хоккей.

Ну не просто же так хоккей пришел к тому, чтобы стать самым предательским видом спорта (если сомневаетесь, оцените число перебежчиков). Возможно, дело в том, что это не наше? Понятное дело, вполне справедливо можно развести дискуссию на тему «а что же тогда наше?», но хоккей – совсем уж какая-то крайность. Вот мы бубним, что во дворах не видно детей, играющих в футбол. А играющих в хоккей – видно? Может, выглядывая зимой в окно, вы часто наблюдаете мальчишек, гоняющих шайбу? В последние годы мы и зиму-то наблюдаем нечасто. От силы месяц в году живут открытые катки. Мой дед из Шклова, земляк самого статусного хоккеиста страны, любил рассказывать о сугробах в человеческий рост, лютых морозах и о том, как на Днепре трещал лед по весне. Возможно, так и было, но сейчас все иначе. Массовость в нашем хоккее – такая же химера, как и намерение развивать в Беларуси зимние виды спорта. Кажется, нам просто аукаются те самые заснеженные шкловские зимы.

Хоккей – это очень дорогая блажь. В прошлом году на одном из заседаний прозвучало, что на хоккей в Беларуси тратят 18 процентов всех средств, выделяемых на спорт. Обалдеть! Этот кейс можно демонстрировать на всех инвестфорумах как образец бездарных вложений. Деньги есть, а сильных хоккеистов нет. Или сколько еще ждать?

Даже на детском уровне хоккей стоит отпустить в самостоятельное плавание. Пускай им занимаются или мажоры (например, сыновья хоккеистов продолжат династию добытчиков), или те, чьи родители готовы вкладываться в чадо, несмотря на скромность бюджета. Тогда все будет по-честному. Захотели сменить гражданство – ну что ж, вы сами себя слепили. И никаких обвинений в предательстве. Все-таки хоккей – это не про патриотизм, а про деньги. В нашей стране директором одной из ведущих хоккейных школ может быть человек, сын которого махнул белорусское гражданство на российское. Представляете, как такой руководитель увещевает очередного потенциального перебежчика остаться?

Для меня идеальные хоккеисты – мужики, выступающие в ночных лигах, разбросанных по стране. Они сами себе покупают амуницию, сами сбрасываются на лед, сами приходят сразу после работы, чтобы вернуться домой за полночь. Это и есть страсть. Даже если чемпионат страны скатится до чего-то такого, посещаемость вряд ли сильно просядет – она и так не заоблачная. При этом никто не говорит, что команды экстралиги не могут иметь спонсоров и шиковать. Есть возможность – пожалуйста.

Мы понастроили ледовых арен, и большой вопрос, что с ними делать. Нам будто сделали сквозную дыру в бюджете на многие годы вперед. Перепрофилировать под другие виды, продать/отдать тем, кто готов это счастье содержать, или совсем закрыть? Об этом стоит всерьез подумать. Потому что дворцы пока что стабильно генерируют убытки, но не звезд. Наши игроки даже в середняках КХЛ нужны только после смены паспорта. У шведов и финнов, претендующих на какой-нибудь третий состав своей сборной, такой проблемы нет.

Большинству тех, кто приходит на «Минск-Арену», плевать, кто там мельтешит на льду – свои или чужие. Главное – чтобы побеждали и пива побольше. Ну вот и ладненько. «Динамо» как коммерческий проект в сильной лиге, стремящийся к окупаемости, устраивающий шоу и дарящий радость – звучит заманчиво, даже если все это будет осуществляться силами легионеров. Возможно, так будет даже дешевле. Ну а сборная… Мы перейдем к американскому стилю и будем интересоваться ей от случая к случаю. Пускай россияне играют себе с канадцами, скандинавами и кто там еще может позволить себе хоккей. Мы всегда в этих разборках будем в лучшем случае вторым сортом. Белорусы слишком часто страдают из-за хоккея и при этом слишком дорого платят за чудеса, которые случаются разок-другой в десятилетие.

И главное – хоккей в Беларуси сжирает слишком много интеллектуального потенциала. Над ним бьются лучшие умы страны – Лукашенко и другие топ-чиновники, как бывшие, так и действующие. Представьте, если они направят все свои усилия на что-то более путное, на что-то действительно стоящее, направят не фрагментарно, а на постоянной основе. На образование, например. Глядишь, рванем по этому направлению, а хоккей в нашей памяти останется загадкой, недоразумением, которое белорусским умом не понять.

Олег Горунович, «Трибуна»