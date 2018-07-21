46-летний Яромир Ягр готов продолжить карьеру хоккеиста 21.07.2018, 12:35

Яромир Ягр

Это будет 31-первый сезон в его карьере.

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр готов продолжить карьеру хоккеиста и приступил к тренировкам в составе "Кладно", который выступает во втором по силе чемпионате Чехии, пишет Прессбол.

- Планирую тщательно готовиться к новому сезону и быть готовым к стартовому матчу. Моя единственная цель на данный момент — завтра чувствовать себя лучше, чем сегодня и прибавлять день за днем. В этом случае однажды смогу чувствовать себя отлично. Я вышел на лед впервые за шесть месяцев. Это была моя первая полноценная тренировка. Я себя чувствовал не очень хорошо. И дело не в колене, с ним все в порядке. Ноги и мускулы все еще слабы. Главное мое ограничение — возраст. Есть вещи, которые я бы хотел делать, но больше не могу. В мои годы подобные ограничения случаются все чаще. Но я верю, что когда нога и все тело окрепнут, я смогу прогрессировать, — приводит слова 46-летнего чеха официальный сайт НХЛ.

Ягр начал карьеру во взрослом хоккее в 1988 году. Следующий сезон станет для 46-летнего чеха 31-м.