«Как я провел этим летом ЧМ-2018» Николай Травкин

21.07.2018, 16:01

Николай Травкин

Вот у них там пусть он мундиалем и называется. А у нас не надо!

Духовный подъём, вызванный проведённым ЧМ-2018, необходимо использовать, пока россияне не остыли от эмоций. Эта задача вчера и решалась в Калининграде с участием и под руководством Президента России.

«Наследие ЧМ-2018», медаль «ЧМ-2018», награждения и премии — это всё правильно и хорошо. Но недостаточно!

Времена нелёгкие наступают, самоотверженности от населения всё больше требуется (вон как тяжело история с пенсионным возрастом развивается) и на одной Великой Победе 1945 г. рост патриотизма уже не вытянуть. А без роста патриотизма как п р о р ы в осуществить?

Но ведь именно к п р о р ы в у призывает Главком нацию. Не к обороне, не к наступательным операциям по отдельным направлением, а к полноценному п р о р ы в у по всем фронтам. Так, как мы умеем, с надрывным выдохом: «ну, …, однова живём!» и не глядя под ноги головой вперёд. И чтобы противник, смотря на наш прорыв, очумевал в изумлении: «это что ж они там, эти русские, опять вытворяют?!?»

Поэтому, используя нематериальное наследие чемпионата, надо в ускоренном порядке приступить к изготовлению компьютерных игр для детей, типа, «Дзюба — потрошитель», «Нога Акинфеева против пришельцев» и пр. Для подростков можно зарядить полнометражку «Как я провёл этим летом ЧМ-2018» в жанре лёгкого ужастика.

Денег на это дело не жалеть, подключить лучшие и проверенные силы шоу-бизнеса и обеспечить подготовку резерва живой силы из следующих поколений для непрерывности п р о р ы в а. Прорываться, ведь, будем долго, не разовое мероприятие, на десятилетия рассчитывать надо и замена бойцов предстоит постоянная и масштабная.

Далее, в каждом городе, где проводились матчи, целесообразно соорудить мемориальные комплексы с внушительных размеров монументами. В основании монументов расположить выставки-музеи с панорамой состоявшихся в этом городе битв, т. е. футбольных игр. Ну, в общем, по образцу Мамаева кургана в Волгограде.

И, конечно, каждые 5 лет парады! В городах-героях (каждому из 12 надо срочно присвоить это звание) и на Красной площади. С приглашением глав государств-участников и болельщиков. Карту болельщика-иностранца узаконить в качестве документа для безвизового въезда в РФ с правом передачи её по наследству. Но ФСБ пусть тут посмотрит повнимательнее.

Вот в случае осуществления таких мероприятий матрица для поддержания и даже взрывного роста патриотизма сложится!

Парад в ознаменовании 75-летия Великой Победы, а уже через 2,5 года репетиции к параду в честь 5-летней годовщины ЧМ-2018, а ещё через 2,5 подготовка к 80-летию и т. д. непрерывно!

Да, и ещё. Употребление термина «мундиаль» применительно к ЧМ-2018 г. следует негласно, но категорически запретить. Как то водевильно это звучит, двусмысленно, принижает эпохальное значение самого события.

Вот у них там пусть он мундиалем и называется. А у нас не надо! У нас был величайший и лучший за все времена ЧМ-2018!

Николай Травкин, «Эхо Москвы»