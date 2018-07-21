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Белорусская делегация выступила «за русский язык» в Гаагской системе

  • 21.07.2018, 19:39

Официальными языками системы являются английский, французский и испанский.

Белорусская делегация приняла участие в очередной сессии Рабочей группы по правовому развитию Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов, состоявшейся в Женеве.

Беларусь была представлена начальницей управления права и международных договоров Национального центра интеллектуальной собственности Татьяной Ковалевской.

«Делегация выступила с докладом в поддержку включения русского языка в число официальных языков Гаагской системы», — сообщает сайт МИД.

На данный момент официальными языками Гаагской системы являются английский, французский и испанский.


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