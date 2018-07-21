Белорусская делегация выступила «за русский язык» в Гаагской системе
- 21.07.2018, 19:39
Официальными языками системы являются английский, французский и испанский.
Белорусская делегация приняла участие в очередной сессии Рабочей группы по правовому развитию Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов, состоявшейся в Женеве.
Беларусь была представлена начальницей управления права и международных договоров Национального центра интеллектуальной собственности Татьяной Ковалевской.
«Делегация выступила с докладом в поддержку включения русского языка в число официальных языков Гаагской системы», — сообщает сайт МИД.
На данный момент официальными языками Гаагской системы являются английский, французский и испанский.