Белорусская делегация выступила «за русский язык» в Гаагской системе 21.07.2018, 19:39

Официальными языками системы являются английский, французский и испанский.

Белорусская делегация приняла участие в очередной сессии Рабочей группы по правовому развитию Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов, состоявшейся в Женеве.

Беларусь была представлена начальницей управления права и международных договоров Национального центра интеллектуальной собственности Татьяной Ковалевской.

«Делегация выступила с докладом в поддержку включения русского языка в число официальных языков Гаагской системы», — сообщает сайт МИД.

На данный момент официальными языками Гаагской системы являются английский, французский и испанский.