Леонид Заико: Белорусам сейчас выгоднее забрать доллары из банков 20 22.07.2018, 8:48

13,023

Источник: altfast.ru

Внутренние сбережения граждан могут обнулиться.

На минувшей неделе российские банкиры обратились к президенту РФ Владимиру Путину с конкретным планом по дедолларизации экономики. Российский ВТБ банк подготовил ряд предложений, которые снизят долю американской валюты в торговле и международных расчетах. «Отрыв от доллара необходим и приведет к повышению экономического суверенитета России», - заявил в этой связи российский правитель.

Как политика дедолларизации международных расчетов в РФ скажется на Беларуси и ее гражданах, учитывая чрезмерную «вовлеченность» нашей страны в экономические связи с восточным соседом?

На вопросы Charter97.org отвечает руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- У них в России какая-то жуть происходит. Подумать только: банкиры обратились в Путину, чтобы отказаться от доллара! Я вот что скажу: среди обратившихся нет настоящих банкиров, есть 20-30 дураков, говорящих от имени всей страны. Строго говоря, они и не являются банкирами: даже сюда, а Минск, в филиалы российских банков они присылают людей с дипломами филологов МГУ, с дипломами электриков – и так далее.

Больших идиотов я никогда не встречал. ВВП России – всего 1,5 % от мирового уровня. А доллар является международным резервной валютой.

Был такой Виктор Михайлович Геращенко, глава Центробанка России. Когда на одной из встреч с белорусскими коллегами кто-то из этих псевдобанкиров предложил отказаться от доллара, Геращенко отреагировал одним словом: «Идиоты!». За это я его и уважаю.

Российским банкирам нужно сделать две вещи: убрать в своих деньгах два нуля и ввести «золотой стандарт». Точка. Больше ничего делать не надо, а лучше после этого еще и распустить всех банкиров. Перефразируя известное выражение, скажу так: лучший российский банкир должен сидеть в тюрьме.

А если они еще и предлагают избавиться от доллара – то им вначале надо прослушать курс лекций «с нуля».

- Какова вероятность, что в Кремле все-таки будет принято политическое решение по дедолларизации экономики?

- Этот процесс уже идет. Я недавно вернулся из России. Там уже введен четкий контроль: если вы меняете больше, чем четыреста долларов, вас сразу берут «на заметку». Фиксируют ваши паспортные данные и вносят в специальную базу данных. 200-300 долларов – еще ничего. Но начиная с 400, вы автоматически попадаете в поле зрения. Россия выгоняет доллар.

Показательно то, что Беларусь следом за Россией начала делать то же самое. Лукашенко тоже «выводит» доллар из страны.

Около трех месяцев назад Беларусь резко снизила ставку по депозитам в валюте. Сейчас валютный депозит – около 1-1,5%.

Представим себе ситуацию: Лукашенко сэкономил половину своей зарплаты и несет положить в белорусский банк на депозит. Его деньги будут приносить ему всего лишь 1,5%. Но представим, что на его месте будет иностранец, а Беларусь только и делает, что берет кредиты от иностранцев – условный Коля Рокфеллер. И если этот Коля Рокфеллер начнет покупать белорусские бонды, то ему дадут 6%. И вот я хочу спросить: «Товарищ Лукашенко, каких идиотов вы научили так делать? Если вашему сыну доход будет 1,5%, а сыну Рокфеллера – 6%, то где здесь логика?».

Понимаю, что я нарисовал очень условную картину, потому что апеллировать к нарушению интересов простого белоруса, наверное, еще более тщетно. Но строго говоря – этой ситуацией должен заинтересоваться глава КГБ Вакульчик. Ведь это предательство национальных интересов.

Ребята, о чем вы думали, когда резко снизили ставку по валютным вкладам? Валюта их страны будет уходить ускоренными темпами. Они надеялись, что люди начнут переводить валюту в рубли, но увы, не вышло.

У нас – мало открытая экономика. Она должна быть валютной. Вместо этого пошел процесс дедолларизации. Нашлись верные ученики Набибулиной – и действуют по рецептам из России.

- Какими будут ближайшие последствия? Как это может сказаться на курсе белорусского рубля?

- Самое главное последствие, которое уже есть – это нарушение баланса между доходностью различных денежных единиц. Доходность евро, доллара и рубля уже отличаются. Будет изменяться структура денежного портфеля.

Второй момент: валюта будет не накапливаться здесь, а начнет уходить в другие страны и там накапливаться.

Например, белорусам уже сейчас выгоднее забрать доллары из банка и купить за $15 тысяч квартиру на Балтике. В Минске это нереально, а там – это инвестиция в жилье с видом на море. Последствия будут такими, что Беларусь превратиться в страну бабушек на лавочках, которые ждут от государства пенсий, а внутренних сбережений у белорусов практически не будет. Внутренние сбережения «обнулятся». Реальные деньги будут массово «уплывать» из страны. Это уже происходит.

- Как это все скажется на покупательной способности граждан? Например, через два года после «деноминации» реальные цены значительно выросли. Что будет после другого «де» - «дедолларизации»?

- Не думаю, что «деноминация» сама по себе привела к росту цен. Это, по моему мнению, чисто субъективные суждения, связанные с высокими инфляционными ожиданиями населения.

Сама же «деноминация», я считаю, была нужным процессом. Нацбанк наконец-то начал проводить более взвешенную и жесткую монетарную политику.

«Деноминация» привела к сопоставимому уровню цен…

- Но стал ли сопоставимым с ценами уровень зарплат в Беларуси?

- Это совсем другая задача, которую должен решать не Нацбанк и банкиры. Вот что в Беларуси является высшим проявлением идиотизма? Когда Нацбанк начинает заботиться о рентабельности предприятий. Когда денежные власти начинают думать о занятости. Нет, ребята.

Национальный банк – он лишь выпускает «патроны» и «снаряды». А сколько патронов и снарядов придется, говоря языком царского поручик, на одно «солдатское рыло» - это уже забота корпоративного сектора, директората и правительства.

Белорусская ошибка – типично советская. Она даже не марксовская, она скорее брежневская и хрущевская. Хрущев был необразованный совершенно, да и Брежнев в экономике ничего не понимал. Не надо никогда навешивать Нацбанку ответственность за доходы. «Патроны» он вам выдал, а дальше – стреляйте и зарабатывайте эти деньги сами.

То, что я скажу, прозвучит для Беларуси как призыв к революции, но за доходы в стране отвечает бизнес-класс, класс капиталистов. Работодатели, собственники капитала.

- А может ли класс капитала нести ответственность за доходы работников, если в Беларуси работает принцип «было ваше – стало наше»? Вспомним, например, недавнюю национализацию Оршанского авиаремонтного завода…

- Понятно, что в нормальном государстве правительство должно действовать в интересах собственника. А у нас правительство сидит и жует жвачку, потому что Лукашенко «тормознул» приватизацию. Поэтому имеем то, что имеем.

Но в данном случае я говорю о настоящем бизнесе. Случай с «Мотор Сич» - это из совсем другой оперы. Здесь изначально действовали не имеющее ничего общего с бизнесом схемы. Зачем депутат украинской Рады, неизвестно как ставший миллионером, пошел со своими 15 миллионами в Беларусь? Да потому что он решил, что имея связи с Пефтиевым, получит выход на Лукашенко и будет решать любые вопросы.

Он думал, что получит в Беларуси предприятие оборонного комплекса, которое производит вертолеты, а русские будут сидеть и смотреть на это сквозь пальцы. И это бизнес? Я это бизнесом не назову. Эта классическая схема, когда кто-то думает, что можно разбогатеть, угощая салом и водкой друзей Лукашенко.

Надо было думать о том, что в один день вопрос будет решен политически. Что люди из российской ФСБ не будут пить чай в стороне и улыбаться. Оршанский завод – военное предприятие. Можно подумать, что Украина и Россия сейчас проводят совместные конкурсы красоты, а Кремль не отдает распоряжений Лукашенко… Это никакой не бизнес – это военно-политическое решение.

Я считаю, что бизнес должен быть раз и навсегда отделен от политики. И тогда все станет на свои места, и вопрос зарплат в том числе. В бизнес недопустимо приходить в любых погонах – в том числе и погонах депутата. Любой, у кого из-под костюма выбиваются лампасы или депутатские «корочки» – это обычный коррупционер, а не бизнесмен.