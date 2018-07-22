Порошенко: Украинский флаг будет поднят по всему Донбассу 2 22.07.2018, 16:50

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Президент Украины убежден, что украинский флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в посте на его странице в Facebook по случаю 4-й годовщины освобождения Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

"Уверен, украинский сине-желтый флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей", - отметил Порошенко.

21 июля 2014 года украинские военные взяли под контроль периметр вблизи населенного пункта Рубежное Луганской области. Подразделения Нацгвардии и ВСУ провели мероприятия по зачистке территории.

22 июля 2014 года украинские военные освободили Северодонецк Луганской области, над городом подняли украинский флаг.

24 июля 2014 года украинские Вооруженные силы подняли флаг над городским советом Лисичанска Луганской области и начали освобождение города от незаконных вооруженных формирований.