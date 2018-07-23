В борьбе с «тунеядским» декретом не нужно изобретать велосипед 3 23.07.2018, 13:14

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Евгений Афнагель

Фото: «Белсат»

Диктатура слышит только голос улиц.

Министерство по налогам и сборам заявило, что в так называемую базу данных о доходах населения будет включена информация о белорусах, которые работают за рубежом.

Тотальный контроль властей и «оруэлловские» реалии становятся все более осязаемыми. Заявление МНС прокомментировал Сharter97.org один из лидеров Белорусского Национального Конгресса и координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель:

- Мы предупреждали об этом, когда стало известно, что в Беларуси будет создана база данных. Ни для кого не секрет, что более чем миллион белорусов работает за рубежом. Кто-то в России, кто-то в странах ЕС.

Белорусские власти преследуют две цели, когда создают эту базу данных. Первая цель - это финансовая. Люди, которые работают за рубежом получают больше, чем если бы они работали в Беларуси на тех же рабочих местах. Именно по этой причине они и уезжают из страны. Совершенно естественно то, что власти хотят какую-то часть этих денег забрать себе. В любом виде, в котором это возможно.

Вторая цель - это контроль над теми соотечественниками, которые находятся за рубежом. Для режима очень важно иметь контроль над всеми белорусами в той или иной степени. Уехавшие за рубеж отрываются от зависимости режима. А внесение белорусов в подобную базу позволит властям давить на родственников, вербовать для работы спецслужб, конфисковывать их жилье. Это инструмент давления на белорусов, ускользнувших из-под ока властей.

В борьбе с декретом №1 не нужно изобретать велосипед. Ведь на протяжении 24 лет диктатура реагировала только на уличные протесты, прислушивалась только к голосу улиц. Понятно, что можно просто сидеть на кухне и осуждать декрет о «тунеядцах», но это не панацея.

Прошлый год показал, что только уличные протесты могут заставить власти одуматься. Когда люди активно выражают свою позицию по-поводу какого-то шага властей - власти начинают задумываться. Все зависит от нас, от белорусов.

Если мы готовы протестовать - декрет будет отменен. Никакой базы данных не будут создавать. Промолчим - власти пойдут дальше и тотальный контроль будет только усилен. Повторюсь, единственный метод - это улица.