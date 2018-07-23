Израиль применил ПРО после запуска ракет на территории Сирии 23.07.2018, 14:58

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Фото: Reuters

Израильские военные применили системы ПРО «Праща Давида».

ПРО были применены против ракет, выпущенных на сирийской территории вблизи границы Израиля в ходе внутренних столкновений. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля в Twitter, сообщает РБК.

«В ответ на угрозу были запущены две противоракеты системы «Праща Давида», — говорится в сообщении. Отмечается, что сведений о ранениях или материальном ущербе не поступало.

Как пишет Jerusalem Post, утром 23 июля несколько сирен тревоги активировались на севере Израиля, в частности в городах Цфат и Кацрин. Сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило в ночь на понедельник, что ВВС Израиля ударили по военным объектам в сирийской провинции Хама.

11 июля ракета Израиля сбила сирийский беспилотный летательный аппарат. Военные уточнили, что перед тем, как сбить беспилотник, убедились, что он принадлежит Сирии, а не России.