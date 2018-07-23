Галина Смирнова: Я не могу это просто так оставить 1 23.07.2018, 15:40

Галина Смирнова

Жалобу бобруйской активистки рассмотрит областной суд Могилева.

Могилевский областной суд назначил на 26 июля рассмотрение жалобы руководителя Бобруйской городской организации ОГП Галины Смирновой. Дело касается штрафа, которым ее наказали накануне Дня Воли по сфабрикованным обвинениям, пишет сайт ПЦ «Весна».

23 мая судья суда Бобруйского района и города Бобруйска Елена Гармаш вынесла постановление, согласно которой Галина Смирнова была оштрафована по ст. 23.4 КоАП.

Напомним, Галина Смирнова была задержана на пороге своего дома в ночь с 23 на 24 марта. Задержание происходило на волне массовых зачисток накануне праздничного мероприятия к столетию БНР в Минске, где она планировала присутствовать.

Поздно ночью она возвращалась домой на такси. Около подъезда ее окликнул по имени неизвестный мужчина, как выяснилось позже - сотрудник ОМОНа. Ей не позволили «позвонить» в домофон, чтобы предупредить мужа о задержании, посадили в служебную машину и доставили в отделение УВД, где на нее составили два протокола. Галину Смирнову обвинили в «переходе улицы в неположенном месте» и «неподчинении законным требованиям должностного лица». Двое суток (накануне Дня Воли и сам праздничный день) она провела в одиночной камере.

21 и 23 мая состоялись суды, на которых показания давали сотрудники ОМОНа. Несмотря на большое количество нестыковок в показаниях и протоколах, Галину Смирнову признали виновной и оштрафовали в общей сложности на 3 базовых величины. В суде Галина Смирнова заявила, что заведены против нее дела являются незаконными, необоснованными и политически мотивированными, и она намерена обжаловать решение суда.

В общей сложности уже состоялось восемь судебных заседаний по этому делу, однако добиться честного справедливого решения пока не удалось. Но Галина Смирнова не намерен сдаваться.

«Я не могу это простить и просто так оставить, потому что это не просто сфабриковано дело, - отметила она в комментарии сайту ucpb.org. - И если ничего не делать, никаких мер не предпринимать, то каждый человек может быть в любом месте остановлен, ему что угодно могут инкриминировать и осудить. Сейчас вышли на новых свидетелей происшествия, готовимся. Самое главное - нужно показать им, что мы это оставлять безнаказанно не будем».

Заседание состоится 26 июля в 9.30 в Могилевском областном суде.