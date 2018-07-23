G20 обозначила главные риски для мировой экономики 23.07.2018, 21:30

Торговое противостояние между США и Китаем нашло отражения в итоговом документе «Большой двадцатки».

Страны члены «Большой двадцатки» в ходе саммита в Аргентине определи основные риски для мировой экономики. Основными угрозами, в частности, в краткосрочной и среднесрочной перспективе были названы торговые войны, растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в геополитике. Такие выводы содержатся в коммюнике по итогам заседания министров финансов и глав центральных банков G20 в Буэнос-Айресе, передает «Голос Америки».

Министры финансов стран «Большой двадцатки» согласились в том, что мировая экономика продолжает рост, однако развивающиеся страны все еще борются с волатильностью рынков и оттоком капиталов. Глобальный экономический рост, тем не менее, продолжает оставаться устойчивым, а уровни безработицы в большинстве, по крайней мере, развитых экономик на минимуме за последние 10 лет. В вопросах о том, как подходить к решению существующих проблем в торговле консенсус давался не просто.

«Мы не отрицаем, что среди государств-членов двадцатки существуют различия, поскольку в наших обсуждениях очень часто возникали дискуссии. Но мы должны сосредоточиться на консенсусе при составлении итоговых документов, потому что для нас самая важная работа – убедиться, что наша организация работает гладко», – отметил министр финансов Аргентины Николас Духовне.

Когда речь заходила о рисках связанных с торговыми войнами головы министров финансов поворачивались в сторону представителя США министра финансов Стивена Мнучина. Он пытался, тем не менее, отстаивать позицию Вашингтона о том, что США выступают не столько за протекционизм, а за честную торговлю.

«Многие пытаются сводить ситуацию к тому, что США выступают за протекционизм, но это далеко не так. Ситуация заключается в том том, что Соединенные Штаты выступают за свободную и справедливую торговлю. Пересматриваем ли мы договор НАФТА, который является устаревшим или фокусируемся на торговле с ЕС, где у нас есть значительный дефицит, и европейцы защищают свои рынки, или же мы говорим о ситуации с Китаем, где есть проблемы с защитой интеллектуальной собственности на технологии. Мы, конечно, понимаем, что торговля это важная часть мировой экономики, но торговля должна быть справедливой и взаимовыгодной», – заявил Стивен Мнучин.

Президент США Дональд Трамп торговую войну теперь перевел в валютный фарватер. Он заявил, что Евросоюз и Китай манипулируют своей валютой и процентными ставками, занижая их, в то время как США повышают ставки, что лишает Соединенные штаты конкурентных преимуществ», — написал Трамп в «Твиттере». На это сегодня отреагировали в Пекине разумеется опровергнув новые обвинения Белого дома. Курс доллара при этом начал снижение по отношению к мировым валютам.

«Торговая война, и мы действительно должны это повторять, в том числе и президенту США: торговая война также может нанести вред Америке. Подумайте о фермерах на Среднем Западе – избирателях Трампа – если они не смогут больше продавать свой урожай сои в Китай, как они это делали раньше, тогда они начнут говорить, «я больше не хочу Трампа», – заявил Роберт Халверт, глава аналитической группы Baader Bank.

Вновь избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал президента США Дональда Трампа как можно быстрее завершить переговоры о НАФТА. Его обращение журналистам зачитал министр иностранных дел страны.

«Что касается торговли, я думаю, было бы целесообразно приложить усилия для завершения пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле. Думаю, что продление неопределенности может остановить потоки инвестиций в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а так же затруднить экономический рост в Мексике и отразиться на стратегии правительства по увеличению занятости и улучшению условий труда для всех мексиканцев», – отметил Марсело Эбрарда.

США, Мексика и Канада не смогли достичь окончательного соглашения по изменению НАФТА после почти года переговоров, при этом остаются разногласия по множеству важных вопросов. Если соглашения не удастся достигнуть к следующему году – это тут же отразиться на фронтах торговой войны США с Китаем, а также США с EC.