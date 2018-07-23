Где учиться: в Беларуси или за границей? 1 23.07.2018, 23:11

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Сравниваем цены на образование.

Belsat.eu сравнил, сколько стоит обучение в БГУ и в топовых европейских университетах.

В этом году абитуриенты сдали централизованное тестирование лучше, чем в прошлом. По данным Министерства образования, претендовали на поступление в вузы 82 тысяч человек, из них по 100 баллов на каждом тесте набрали 392.

В Беларуси можно поступать на бюджет, и тогда расходы покрывает государство, но главный критерий – результат ЦТ. Проходной балл на бюджетную форму обучения различается в зависимости от факультета. Чтобы туда попасть, в среднем необходимо набрать не менее 350 из 400 баллов. После 4 курсов выпускник обычно должен отработать 2 года по распределению.

Тем же, кто хуже сдал тестирование, приходится платить. В 2018 году главный вуз страны – Белорусский государственный университет – повысил цены.

В БГУ. Плюсы, минусы

В июле Минобразования утвердило цены обучения в 2018-19 годах в Белорусском государственном университете, который считается лучшим вузом в стране. Самыми дорогими будут специальности «экономическое право» и «правоведение» на юридическом факультете, а также «международное право» на факультете международных отношений – 3575 рублей за первые три курса на дневном. Четвертый курс стоит 2675 и 2639 рублей соответственно. Таким образом, за 4 года обучения придется отдать 13 400 или 13 364 рублей (приблизительно $ 6750).

Самый дешевый – факультет философии и социальных наук по специальности «социальная работа» (2354 рублей за 1,2,3 курсы и 1915 за последний, всего 8977 рублей или $ 4520). Примечательно, что аналогичную сумму стоит образование белорусиста на филологическом факультете БГУ.

Чтобы получить диплом журналиста, придется заплатить 12 102 рубля за 4 года. Правда, учиться на заочном отделении выйдет дешевле – 5848 за 5 лет.

Плюсы обучения в БГУ:

+ старейший в Беларуси университет;

+ широкий выбор факультетов и специальностей (147 программ);

+ возможность постоянного участия в научных конференциях и студенческих обменах;

+ согласно рейтингу британского агентства Quacquarelli Symonds, БГУ входит в топ-1000 вузов мира.

Минусы:

— отсутствие самоуправления – проблема, актуальная для всех белорусских вузов;

— маленький размер стипендии бюджетникам – примерно от 80 до 150 рублей в зависимости от общего балла на сессии;

— в этом году повысились цены на платной форме обучения;

— диплом бакалавра требует подтверждения при трудоустройстве за границу.

Варшавский университет

Фото Agencja Gazeta

В Польше. Близко и качественно

1-е место в рейтинге польских вузов традиционно занимает Uniwersytet Warszawski. На большинстве программ бакалавриат здесь длится 3 года. Гуманитарные науки (Artes liberales) – культуроведение, филология и т.д для иностранного студента стоят примерно 2 тысячи евро в год.

Гораздо дороже образование, например, биолога или химика – 4200 — 5200 евро/год. Освоить специальность «журналистика и медиа-исследования» в главном вузе Польши можно за 3000 евро/год.

По отзывам студентов, обучение в Варшавском университете отличается превосходным качеством лекций, индивидуальным подходом к студентам. А учитывая то, что до Беларуси ехать несколько часов – это еще и очень удобно для тех, кто хочет учиться за границей, но часто бывать дома.

В Великобритании. Престижно

Университет Oxford University, по версии издания The Times Higher Education, находится на первом месте не только в Британии, но и в мире. В национальном рейтинге он также соревнуется с Cambridge University.

Студенты, которые проучились 3 последних года в школе или в колледже Великобритании или в одной из стран ЕС, платят за обучение в Оксфордском университете по «домашним» тарифу – столько же, сколько граждане – около £ 9000 ($ 11 800) в год.

Для иностранных студентов университета годовая стоимость обучения зависит от выбранной программы и факультета и составляет от £ 15 295 до £ 22 515 в год. ($ 20 000 — 29 500)

Кембриджский университет

Кембридж устанавливает цены также в зависимости от факультета. Как правило, дешевле выходят гуманитарные факультеты с возможностью изучать литературу, историю, географию и т.д. Средняя стоимость обучения в данном случае за год будет доходить до 10 000 £ (примерно $ 13 100). Средний диапазон цен на технические и инженерные специальности, а также на естественные научные программы – от 12 000 £ до £ 17000 ($ 15700 -.22 300).

Наиболее дорогими, однако, и самыми престижными считаются врачебные специальности, а также бизнес-факультеты. Оплату можно осуществлять ежемесячно, по семестрам, но можно оплатить и весь образовательный курс за один раз.

В Германии. Новые технологии – бесплатно

Согласно авторитетному журналу «Wirtschafts Woche» в рейтинге лучших университетов Германии, абсолютный топ – это RWTH Aachen (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen) / Рейнско-Вестфальский технический университет Аахена.

Аахенский университет

В сфере передовых технологий и научно-технического образования Аахен находится вне конкуренции. Проект «RWTH 2020», который осуществляется при поддержке Федерального правительства Германии, ставит перед университетом цель к концу этого десятилетия стать лучшим вузом в области комплексного применения различных научных дисциплин при разработке новых технологий.

Вот так выглядит кампус в Аахене:

«WirtschaftsWoche» присуждает Аахену первое место по преподаванию таких специальностей, как электротехника, машиностроение, промышленное строительство, и естественные дисциплины.

Интересный факт: плата за обучение в Аахенском университете отсутствует. Есть только символический взнос за семестр взнос – 275 евро, который предназначается для покрытия расходов на питание, бытовое обслуживание студентов и пользование профсоюзными льготами. Для поступления необходимо иметь аттестат, аналогичный немецкому, и хорошее знание немецкого языка. На некоторых специальностях также есть вступительные экзамены. Не удивительно, что 19% от всех учащихся Аахена составляют иностранцы.