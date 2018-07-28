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Как белоруска съездила в Венгрию за 150 евро

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  • 28.07.2018, 21:35

Сказочная Венгрия глазами лунинчанки: достопримечательности, цены, впечатления.

Венгрия территориально расположена не так далеко от Беларуси, и добраться туда можно разными способами: самостоятельно на автомобиле либо самолёте, или через турфирму, пишет media-polesye.by.

Отправляясь через турфирму, экскурсионный тур обойдётся от 150 евро, при этом вы не беспокоитесь об отеле, питании и экскурсиях.

Что надо знать, отправляясь в Венгрию?

Направляясь в Венгрию стоит помнить, что здесь ходит местная валюта – форинты. В магазинах и ресторанах можно рассчитаться и евро, но сдачу с любой купюры вам дадут только в форинтах. 1000 венгерских форинтов равны 3,07 евро.

Разговаривают здесь на венгерском, но в магазинах и гостиницах неплохо понимают английский. Венгерский, к слову, считается одним из самых сложных языков мира.

Передвигаться по столице можно на метро (стоимость билета – 1 евро), такси (1 евро за каждый километр), автобусе (0,70 евро). Метро Будапешта не является сложным, все 4 линии пересекаются лишь однажды, а станции расположены на близком друг от друга расстоянии.

Магазины в Венгрии начинают свою работу, как правило, в 5-6 утра, и уже в 16-17 часов они закрыты. Исключение составляют лишь продуктовые сетевые магазины, которые работают до 21 часа. Наиболее популярные сетевые магазины с приемлемыми ценами - «Lidl» и «Teska».

Что посмотреть?

Наиболее интересными и посещаемыми городами Венгрии являются Мишкольц, Эгер и, безусловно, столица республики – Будапешт.

Мишкольц славится своими термальными купальнями, которые расположены в пещерах. Купальня имеет также и открытые площадки, термальные бассейны, места для отдыха. Сама купальня начала отсчёт своего существования еще с 1723 года. Плата за вход составляет 12 евро. Находиться на территории вы можете в течение всего дня.

Купальни Мишкольца

Ближайший отель – Park Hotel, расположенный в 500 метрах от купален.

Вода в купальнях Мишкольца-2 помогает при болезнях суставов

Эгер – всемирно известный район виноделия. Город со всех сторон окружён виноградниками и винными погребами, погреба также занимают большие площади и под городом. Для желающих, помимо прогулки по исторической части города, есть возможность принять участие в дегустации венгерских вин. В Эгере есть отдельный район, именуемый «Долина красавиц». Здесь множество ресторанов, в которых можно отведать фирменные венгерские блюда: суп-гуляш или фазелёк и знаменитые на весь мир вина «Бычья кровь» и «Эгерская девушка». Такой ужин обойдётся вам от 18 евро на человека.

«Долина Красавиц»

Если говорить о Будапеште, то этот город – уже и есть достопримечательность. Дунай, разделяющий город на две исторические части – Буда и Пешт – вторая по протяжённости река в Европе. По Дунаю постоянно курсируют прогулочные кораблики (стоимость – от 15 евро). Особенно интересна прогулка на кораблике вечером, когда город зажигает огни и величие архитектуры подчёркивается освещением.

Если, находясь на берегу Дуная, вы увидите плывущий автобус, – не удивляйтесь. Жёлтый автобус-амфибия совершает экскурсии как по сухопутному, так и водному маршруту.

Двухчасовая прогулка на плавающем автобусе обойдётся в 30 евро

Находясь в Будапеште нельзя не заметить здание Парламента. Оно возвышается на берегу Пешта и поражает своим великолепием. Здание построено в 1885 году. Внутри также находится небольшой музей парламента, где наши туристы могут воспользоваться услугами русскоговорящего гида (от 20 евро).

Парламент ночью

Рыбацкий бастион – одно из самых приметных зданий на территории Буды. Ранее на месте этого сооружения находилась площадь, на которой шла активная торговля рыбой. Отсюда и название у этого произведения архитектурного искусства.

Рыбацкий бастион возведён в 1899 году

Купальни Сечени гораздо больше по площади, нежели купальни в Мишкольце. Территория их расположена на Пештской стороне в парке «Варошлигет». Вода в бассейны поступает из артезианского колодца глубиной 1256 м. Это излюбленное место отдыха как местных жителей, так и туристов. Однако, это создаёт некоторые неудобства, и, чтобы поплавать в спокойной обстановке, приходить сюда нужно в 6 утра. Стоимость входа в купальни – 16 евро.

Купальни Сечени

Площадь Героев. Западная граница парка «Варошлигет» выходит на площадь Героев, в центре которой возведён памятник тысячелетию страны.

Центр ансамбля составляет колонна высотой 36 метров. С обеих сторон колонны находится полукруглая колоннада с бронзовыми статуями деятелей венгерской истории

Гора Геллерта – представляет собой холм, 235 метров высотой. На вершине холма находится цитадель, с которой можно увидеть панораму всего города.

Улица Ваци наиболее почитаема любителями шоппинга и считается главной торговой улицей Будапешта. Ваци расположена на Пештской части города и идёт параллельно Дунаю. Десятки магазинов различных брендов открыты для покупателей. Цены здесь варьируются в зависимости от бренда и новизны коллекции. Почти на всей протяжённости улица является пешеходной. Её длина составляет 1,2 км.

Улица Ваци

Мемориал в память о жертвах Холокоста, расположенный на самом берегу Дуная недалеко от Парламента, установлен в 2005 году. История гласит, что евреев привозили к набережной реки, приказывали снять обувь и увозили на баржах в неизвестном направлении. Оставленная обувь шла на продажу или использовалась членами венгерской нацистской партии для собственных нужд. Количество расстрелянных исчислялось тысячами, но точные цифры неизвестны до сих пор - многие тела унесла вода.

Все пары обуви - точные копии моделей 1940-х годов

Что привезти в качестве сувенира?

Уникум – настоянный на травах ликёр, который по праву считается одним из национальных достояний. Употребляется как лекарственное средство при заболеваниях желудочно-кишечного тракта или в качестве аперитива. Производится уникум из 40 трав, а точный рецепт хранится под строжайшей тайной. Имеет крепость 40 градусов, и производится в трёх вариантах, незначительно отличающихся друг от друга - Unicum, Unicum Next и Unicum Szilva (сливовый). Стоимость бутылочки объёмом 0,5 литра обойдётся в 6-7 евро.

Молотая паприка. Бывает горькая и сладкая. Продаётся как в полотняных мешочках, так и в жестяных коробочках. Обычно паприку добавляют к поджаренному репчатому луку и уже затем добавляют в блюдо. Тогда все ее вкусовые качества раскрываются в полном объёме. Стоимость стограммового мешочка – 3 евро.

Кубик-Рубика - именно эту увлекательную головоломку можно купить в Венгрии в оригинальном виде. Изобрел кубик венгерский скульптор Эрне Рубик, чем и прославился.

Токайские вина. Токайское «Асу» имеет необычайную популярность и считается одним из лучших вин в мире. Также популярны «Бычья кровь» (купаж), «Ледяное» (изготавливается из подмёрзшего в естественных условиях винограда и отличается сладковатым привкусом) и «Эгерская девушка». Стоимость колеблется в пределах от 1,5 до 5 евро. Выгоднее всего вина покупать в уже упоминаемых «Lidl» и «Teska», где они на порядок дешевле, чем в мелких торговых точках.

Фарфор. Самый лучший фарфор Венгрии изготавливается на заводах Zsolnay и Herend.

Сувениры на любой вкус

По праву Венгрия считается одной из самых живописных стран Европы. Туристов привлекают здесь невысокие цены и множество развлечений. Кто хоть раз побывал в этой стране, захочет вернуться туда вновь, чтобы насладиться величием и красотой венгерских городов.


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