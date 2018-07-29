Фотофакт: Как выглядит лучшая для белорусских водителей защита от ГАИ 29.07.2018, 15:10

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Фото: abw.by

Топ «оберегов» для автомобилистов.

Дороги - это не только ДТП и разные жизненные ситуации. Это еще и веселые моменты, которые заставляют нас улыбаться, пишет abw.by.

Фото: ABW.by

"Максимальная комплектация!" - улыбается Александр, прислав фото из Ошмян. Ну а что, в летнюю жару иногда одна только мысль о вентиляторе делает жизнь прекраснее, а тут он перед самым носом!

Фото: ABW.by

"Защита от ГАИ", - подписал фото Андрей.

Фото: ABW.by

"Классная лопата!" - Паша поделился фото из Барановичей.

Фото: ABW.by

"Гены пальцем не раздавишь", даже если это Cadillac. Вы тоже так думаете?

Фото: ABW.by

"Не иначе кузовщик 80-го уровня работал над Audi 80!" - подписал свое фото еще один читатель.

Фото: ABW.by

Владелец "Иж-комби" позаботился о противоугонной системе. "Видимо, есть спрос", - написал читатель под ником Dimidrol, отметив, что фото он сделал в переулке Якуба Коласа в Минске, рядом со зданием Советского РУВД.

Фото: ABW.by

Опять же читатель под ником Dimidrol: "Похоже, KIA выпустила новую модель для белорусского рынка".

А Александр, наоборот, увидел на дорогах автомобиль невиданной автомобильной марки:

Фото: ABW.by

Фото: ABW.by

Фото: ABW.by

Владелец этого автомобиля, похоже, устал отвечать на вопрос: "А почему такой маленький?" За фото спасибо Дмитрию.

Фото: ABW.by

"Крутой ВАЗ" от Константина.

А у Юрия завалялось фото с зимы - и он предлагает нам найти кота. "Сами залезают через двигатель погреться", - отметил читатель.

Фото: ABW.by

Фото: ABW.by

Фото всем трубам трубы прислал Дмитрий со столичной ул. Казинца.

Еще один читатель поделился ссылкой на фото, увиденное в интернете (автор фото Евгений Спевак). Над автомобилем явно поработал бог маркетинга. Сначала нам предлагают "заказные убийства", ну а потом уже "ремонт" авто. Хороший способ привлечения внимания!

Фото: ABW.by

Фото: ABW.by

Разве здесь можно спорить?

Водитель хлебовозки извиняется, если что не так. Фото было найдено в соцсетях:

Фото: ABW.by

Милиция с народом! Не верите? Посмотрите на фото, размещенное на портале Intex-press:

Фото: ABW.by

Пластик, говорят, сейчас везде! Из него целиком может состоять даже автомобильная дверь. Не верите? Посмотрите на фото, сделанное в Сморгони Андреем: