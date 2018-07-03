В Беларуси собираются пересмотреть расчет больничных 34 3.07.2018, 13:20

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Фото: Aif.by

Предлагается не оплачивать больничные работникам в связи с общим заболеванием или травмой в быту.

В Беларуси для снижения расходов ФСЗН рассматривается возможность изменения подходов к оплате больничных, пишет tut.by.

В частности предлагается не оплачивать больничные работникам в связи с общим заболеванием или травмой в быту первые три календарные дня, а оплачивать их только с четвертого дня временной нетрудоспособности.

Такое предложение было озвучено на одном из последних заседаний cовета республики, на котором обсуждали проблему снижения расходов ФСЗН.

Ранее власти уже выражали озадаченность тем, что расходы на выплату денег по больничным заметно выросли. Сколько средств уходит на выплаты по временной нетрудоспособности?

В Минтруда в начале этого года заявляли, что в стране растут расходы на пособия по временной нетрудоспособности. Эту проблему намерены решать совместно с Минздравом.

— Вызывает озабоченность рост расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Значительный прирост наблюдается в Минской, Брестской и Гомельской областях. Полагаю, что совместно с органами здравоохранения необходимо провести серьезный анализ причин роста показателей временной нетрудоспособности с разработкой соответствующих мер, — отмечала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Из ФСЗН на выплату всех видов государственных пособий в прошлом году направили 21,2% расходов — примерно Br2,6 млрд, сообщила ранее управляющая фондом социальной защиты населения Наталия Павлюченко. Больше всего ушло денег на пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (44% от всех расходов на выплату пособий). Только за 2017 год их было назначено на сумму Br1145,5 млн.

Следующие по величине расходы — на оплату пособий по временной нетрудоспособности (21,6% от всех расходов на выплату пособий).

Расходы на оплату больничных за прошлый год составили 561 миллион рублей, сообщила на одном из последних заседаний в парламенте Ирина Костевич. По ее словам, всего за 2017 год было выплачено более 3 миллионов пособий.

Сейчас пособие по временной нетрудоспособности, по общему правилу, назначается в размере 80% среднедневного заработка за первые 12 календарных дней нетрудоспособности и в размере 100% среднедневного заработка за последующие календарные дни непрерывной временной нетрудоспособности.

Это пособие частично замещает заработок застрахованному работнику вследствие его временной утраты по медицинским и (или) социальным причинам (общее заболевание, травма в быту и др.). То есть учитываются как травмы в быту, так и общие заболевания.

Пособие по временной нетрудоспособности назначается при условии уплаты за застрахованное лицо, а также им самим в предусмотренных законодательством случаях обязательных страховых взносов на социальное страхование. Тариф обязательных страховых взносов на социальное страхование, в том числе на случай временной нетрудоспособности, составляет 6%. В связи с этим при соблюдении указанного условия застрахованному лицу необходимо гарантировать пособие в установленном размере, независимо от того, в стационарных или в амбулаторных условиях проходило лечение.

— Размер пособия по временной нетрудоспособности как выплаты социального характера не может полностью возмещать заработок работника, утраченный в связи с освобождением от работы. В противном случае появляется заинтересованность болеть, — поясняли ранее в Минтруда. — Учитывая изложенное, размер пособия устанавливался с учетом того, чтобы не было заинтересованности болеть и в то же время обеспечить застрахованному лицу социальную защиту в случае наступления у него временной нетрудоспособности.