Геннадий Федынич: Признание «агента Юли» – большой взрыв 21 31.07.2018, 9:31

7,620

Юлия Юхновец

Фото: Instagram

На международном уровне белорусским властям уже не отмыться.

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич в комментарии praca-by.info подвел итоги первого дня судебного процесса по «Делу профсоюзов».

Признание бывшего секретаря председателя профсоюза РЭП Юлии Юхновец в сотрудничестве с КГБ лидер профсоюза назвал «большим взрывом»:

- Самый большой взрыв сегодня - заявление про агента КГБ в роли секретаря председателя РЭП. Я узнал об этом уже 3-4 августа 2017 года - сейчас это подтвердилось. Считаю, в КГБ никто не требовал от Юли признания, мне кажется, признание спровоцировало давление общественности. На международном уровне, пусть и не для нашей власти, этот инцидент - большой взрыв, подтверждение того, что творится в отношении общественной организации. Отмыться от этого нет никаких шансов, - прокомментировал Геннадий Федынич.