Возле станции метро «Пушкинская» в Минске сгорел грузовик 3 31.07.2018, 14:45

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Фото: МЧС

За рулем автомобиля «Газель» находился мужчина 1974 года рождения.

Читатели Onliner.by сообщают о том, что сегодня в районе станции метро «Пушкинская» в Минске горел грузовой автомобиль. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые потушили машину. Однако кабина выгорела практически полностью.

Видео опубликовал на форуме пользователь с ником Babnik3000.

— Грузовая «Газель» загорелась возле перекрестка проспекта Пушкина с улицей Притыцкого. На данный момент пожар потушен силами МЧС, — рассказал очевидец.

Информацию о пожаре корреспонденту Onliner.by подтвердила официальный представитель МЧС Ольга Мельченко.

— В 10:37 на линию «101» поступило сообщение о загорании грузового автомобиля на улице Притыцкого, — сообщили в МЧС. — По прибытии подразделений грузовик горел открытым пламенем. В 10:46 спасатели ликвидировали загорание. Пострадавших нет.

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В Госавтоинспекции сообщили, что пожар возник примерно в 10:40. За рулем автомобиля «Газель» находился мужчина 1974 года рождения. Он двигался по улице Притыцкого со стороны проспекта Пушкина в направлении улицы Берута.

— Когда автомобиль загорелся, водитель отъехал к правой обочине и выскочил из кабины. Самостоятельно потушить пламя ему не удалось. Пожар ликвидировали прибывшие сотрудники МЧС. Никто не пострадал, но спасти что-либо в салоне автомобиля не удалось, — рассказали в Госавтоинспекции. — Со слов водителя, техосмотр автомобиль прошел буквально неделю назад. Проводится разбирательство.