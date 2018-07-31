Исследование: Женщинам полезно пить вино и есть шоколад 4 31.07.2018, 17:25

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Французские ученые проводили исследование на протяжении 15 лет.

У женщин с меньшей вероятностью развивается диабет, если они употребляют умеренное количество красного вина и темного шоколада. Как пишет сайт enovosty.com, об этом свидетельствуют результаты исследования французских ученых.

В исследовании, которое проводилось на протяжении 15 лет, взяли участие более 64 тыс. женщин в возрасте от 40 до 65 лет.

Было установлено, что женщины, которые потребляли большое количество антиоксидантов (имеются в красном вине и темном шоколаде), на 27% меньше подвержены риску заболеть диабетом.

Также, исследование показало, что 15% антиоксидантов поступают в организм при употреблении красного вина. В связи с этим ученые сделали вывод о пользе умеренного употребления красного вина. Речь идет о 0,5 бокала вина в день.