В Африке убиты журналисты, которые снимали фильм о ЧВК «Вагнер» 31.07.2018, 18:51

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Погибшие опознаны.

В Центральноафриканской Республике погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, сообщили «Дождю» два источника в «Центре управления расследованиями». Они снимали там документальный фильм о работе ЧВК «Вагнер» — это был совместный проект ЦУР и Расторгуева.

По словам одного из собеседников, гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные госслужащие.

Россияне были остановлены на блокпосту, утверждает источник. Они ехали из столицы республики Банги в город Бомбари. Что именно с ними произошло, неизвестно.

Погибшие опознаны.

Ранее стало известно о гибели в ЦАР троих россиян, у двух из которых были пресс-карты «Известий». По данным AFP, их тела нашли в 23 километрах от города Сибут. Агентство отмечало, что россияне были убиты неустановленными вооруженными людьми. Позже в «Известиях» сообщили, что ни одного сотрудника издания на территории ЦАР не было.

О присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике ранее писали несколько СМИ, в том числе «Новая газета». За контракт, связанный с охраной золотодобытчиков в ЦАР, по данным Дождя, компания конкурировала с новой ЧВК «Патриот», предположительно связанной с Минобороны.