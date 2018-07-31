Cтали известны подробности девятого эпизода «Звездных войн» 2 31.07.2018, 21:33

В продолжении киноэпопеи появятся Люк Скайуокер, Лэндо Калриссиан и принцесса Лея.

Компания Disney объявила, что в девятом эпизоде «Звездных войн» Марк Хэмилл и Билли Ди Уильямс вновь сыграют Люка Скайуокера и Лэндо Калриссиана. Также в фильме появится принцесса Лея, чью роль исполняла умершая в 2016 году актриса Кэрри Фишер, пишет «Медуза».

Режиссер и продюсер девятого эпизода Джей Джей Абрамс подчеркнул, что не собирается искать замену или прибегать к спецэффектам, чтобы вернуть персонажа на экран без участия покойной актрисы. С разрешения дочери Кэрри Фишер Disney использует неопубликованные сцены с ее участием, снятые для седьмого эпизода «Звездных войн». По словам Абрамса, без Леи «достойно завершить сагу о Скайуокерах» невозможно.

В актерский состав девятого эпизода вошли появлявшиеся в прошлых фильмах Дэйзи Ридли (Рей), Адам Драйвер (Кайло Рен), Джон Бойега (Финн), Оскар Айзек (По Дэмерон), Лупита Нионго (Маз Каната), Донал Глисон (генерал Хакс), Келли Мари Трэн (Роуз Тико), Йонас Суотамо (Чубакка) и Энтони Дэниелс (C-3PO).

К ним присоединились Наоми Аки («Леди Макбет») и Ричард Э. Грант («Логан»). Их роли пока не раскрывают.