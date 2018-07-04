«Победобесия» на 9 мая России мало Cлава Рабинович

4.07.2018, 15:33

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Слава Рабинович

Нужно выдумать что-то совсем унылое.

Указами президента России несколько частей российской армии получили почетные наименования в честь украинских, белорусских и польских городов. К примеру, 6-й танковый полк будет именоваться «гвардейским Львовским», 8-й танковый полк — «гвардейским Житомирско-Берлинским», а 381-й гвардейский артиллерийский полк — «Варшавским».

В Кремле заявляют, что такое решение направлено на «сохранение славных воинских исторических традиций» и связано с освобождением украинских городов в годы так называемой Великой отечественной войны. Но, по мнению российского блогера и финансиста Славы Рабиновича, такую затею Путина можно назвать топорной провокацией. Украине следует продолжать укреплять Вооруженные силы — это будет лучший ответ на любые инициативы Кремля.

В этом указе есть присвоение так называемых исторических названий не только с украинскими городами. Поэтому невозможно это решение расценивать как химически чистую провокацию против Украины. С одной стороны, это, естественно, провокация, но она топорно завуалирована. И, конечно же, решение и для внутренней аудитории: в Кремле думают, что убивают одним ударом двух зайцев.

А вообще все это можно назвать очень просто, только, к сожалению, непечатным словом…

«Победобесия» на 9 мая нам мало. Памятников Сталину и преклонения перед ним нам мало. Нужно выдумать что-то совсем унылое. Это произошло в тот же день, когда даже прикремлевский ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения, — «Апостроф») опубликовал данные о том, что примерно одна треть всех молодых людей в России хотят эмигрировать из страны. Это все, что нужно знать о настоящем положении дел. С поправкой на то, что это ВЦИОМ, и, вероятней всего, настоящие цифры — это то, что эмигрировать хотят две трети молодых людей России.

На такие решения Украине следует реагировать самым активным образом: по поводу такого рода провокаций России покрутить пальцем у виска и продолжать каждодневно укреплять ВСУ.

Cлава Рабинович, «Апостроф»