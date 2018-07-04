Михаил Захаров: С Грабовским и Костицыными мы еще что-то могли 1 4.07.2018, 16:39

Михаил Захаров

Тренер минской «Юности» прокомментировал выступление сборной Беларуси по хоккею.

Известный белорусский тренер Михаил Захаров считает, что иностранные специалисты ничего не добились у руля сборной, сообщает «Трибуна».

«Канадцы отработали десять лет – ничего не показали. Когда были хоккеисты уровня Грабовского и Костицыных, которые играли в первых звеньях в НХЛ, конечно, с ними можно было сыграть. Когда их не стало – все.

Мы разговаривали с игроками сборной. Они однозначно сказали: мы должны были вылететь еще в Питере. Просто случайность, что не вылетели в Питере. Это шло по наклонной. У нас после каждого чемпионата мира давали рапорты: все хорошо, мы идем вверх. Проиграли Олимпийскую квалификацию – все хорошо, мы идем вверх», – негодует Захаров.