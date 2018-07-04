Cколько чашек кофе в день поможет продлить жизнь? 2 4.07.2018, 17:01

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Ученые выяснили дневную дозу напитка для продления жизни.

Совместное исследование ученых из Национального института онкологии США и Национального института здоровья США пролило свет на положительное влияние кофе на продолжительность жизни человека.

В ходе одного из крупнейших исследований на тему пользы кофе, ученые пришли к выводу, что употребление популярного напитка снижает риск ранней смерти, пишет «Новое время» со ссылкой на Independent. В частности, исследователи установили, что, выпивая до семи чашек кофе в день, человек снижает риск ранней смерти на 16 процентов. Стоит отметить, что Управление по пищевым стандартам Соединенного Королевства ранее рекомендовало выпивать в два раза меньше кофе - до трех чашек в день.

В ходе исследования ученые анализировали данные о свыше 500 тыс человек в возрасте от 38 до 73 лет. Каждый из участников эксперимента проходил полное обследование организма, заполнял анкету, а также предоставлял свои биологические образцы для дальнейшего изучения исследователями.

Кроме того, ученые анализировали данные о вредных привычках респондентов, таких как курение и употребление алкоголя, а также о потреблении ими кофе, в частности, о количестве выпиваемых ими чашек и предпочтениях в отношении качества кофе, где респонденты отмечали, какой кофе употребляют регулярно - свежемолотый, растворимый, с молоком или без.

Исследование длилось 10 лет, в течение которых умерло свыше 14 тысяч респондентов. В результате ученые установили, что люди с более высоким уровнем потребления кофе жили дольше. В частности, исследование показало, что у тех участников, которые выпивали восемь или больше чашек кофе в день, риск смертности был ниже на 14 процентов в сравнении с теми, кто не употреблял популярный напиток или выпивал меньшее количество кофе. В свою очередь, у тех, кто регулярно выпивал от семи до восьми чашек кофе в день, риск ранней смерти был ниже на 16 процентов.

«Чем меньше кофе употребляли участники исследования – тем выше у них был риск ранней смерти. При этом, на эту связь не влияла скорость метаболизма кофеина. Эти данные свидетельствуют о том, что употребление кофе может быть частью здорового питания», - отмечают исследователи.

Отметим, накануне немецкие ученые из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне доказали, что потребление четырех чашек кофе в день способно защитить сердечно-сосудистые клетки от повреждений и даже восстановить их.

Кроме того, несмотря на то, что кофе ассоциируют с повышенным беспокойством, недавние исследования показали, что некоторые напитки, содержащие кофе, например, мокко, могут фактически снизить уровень тревоги.