Андрей Стрижак: Нужна полная отмена контрактной системы 6.07.2018, 16:01

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Независимые профсоюзы продолжают борьбу, а государственные разыгрывают спектакль.

В Федерации профсоюзов Беларуси раскритиковали правительство за то, что в проект обновляемого Трудового кодекса невошла норма об обязательном продлении трудовых отношений с добросовестными работниками, пишет «Салідарнасць».

На сайте профсоюза сообщается, что ФПБ не раз заявляла о проблеме «скрытого сокращения»: когда вместо установленной процедуры сокращения наниматели просто расторгают контракты с сотрудниками, не имеющими дисциплинарных взысканий, и тем самым решают свои финансовые вопросы.

По мнению председателя ФПБ Михаила Орды, ситуацию с занятостью усугубляет несовершенство контрактной формы найма. В частности, чрезмерно распространена практика краткосрочных контрактов.

По словам Орды, из 260 тысяч безработных (количество определено по методике Международной организации труда) в феврале 2018-го почти 50 тысяч были уволены по истечении срока действия контракта. А по официальному сокращению — чуть более 36 тысяч.

Настораживают официальный профсоюз и другие данные. Так, в ходе масштабного профсоюзного мониторинга (эксперты проанализировали порядка 1 млн. 600 контрактов) выяснилось, что более 30% контрактов заключены на минимальный срок — 1 год.

— Эти цифры еще раз подтверждают: зачастую наниматели используют контрактную форму найма, не считаясь с интересами людей, — подчеркнул Михаил Орда.

История вопроса

Контрактная система найма на работу в Беларуси была введена в июле 1999-го декретом № 29. Декрет № 5 от 15 декабря 2014-го наделил руководители организаций дополнительными правами — от депремирования работников на срок до года, до досрочного расторжения контракта.

Белорусские независимые профсоюзы, а также Международная организация труда все эти годы критикуют контрактную систему за ее репрессивный характер. По мнению независимых экспертов, речь идет о принудительном характере труда.

В 2010-м профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) начал кампанию «ЗА Беларусь без контрактов».

— Мы хотим подготовить людей для борьбы против контрактов. Объяснить людям, что контракт, то есть краткосрочный трудовой договор – это форма нестандартной занятости, с которой борются трудящиеся во всем мире. Согласно международным нормам, контракт можно заключать только с особыми категориями работников. А в Беларуси по контрактам работает почти все трудоспособное население страны, — пояснял тогда цель кампании председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Справедливости ради отметим, что в том же 2010-м о проблемах контрактной системы говорили и в ФПБ.

Независимый профсоюз РЭП: «Выступаем за полную отмену»

— Декрет № 29 работает с 1999 года. И все это время происходило то, о чем сейчас говорят в ФПБ. Людей увольняли в связи с окончанием трудового контракта и это по каким-то причинам никого не волновало. Хотя независимые профсоюзы всегда называли это нарушением прав трудящихся, — подчеркнул 6 июля в экспресс-комментарии активист РЭП и правозащитник Андрей Стрижак.

По его словам, независимые профсоюзы с самого начала выступали против годичных контрактов для сотрудников, работающих на своих должностях на постоянной основе:

— Понятно, что есть ряд профессий, предусматривающих подобные контракты. Но зачем ставить на такой контракт человека, который 20 лет работает в школе или в театре? Мы на этом акцентировали внимание с самого начала. Провластные профсоюзы этого не замечали и раскрыли глаза только сейчас. Это в любом случае хорошо, но не поздно ли?

По мнению Андрея Стрижака, причин, почему в ФПБ только сейчас заговорили о проблеме контрактной системы, может быть несколько:

— Я думаю, что Федерация должна демонстрировать какую-то деятельность. Они время от времени выдают подобные заявления — в принципе, нормальные, но очень несвоевременные. Почему именно сейчас? Возможно, речь идет о процессах, идущих внутри правительства, и которые мы не видим. Не исключено, нам что-то готовят на смену контрактной системе, которая имеет свои изъяны.

Не исключает собеседник и того, что на наших глазах разыгрывается банальный спектакль:

— В любом случае, независимые профсоюзы выступают за полную отмену контрактной системы в том виде, в котором она сейчас существует.