Самолет с премьер-министром Польши сломался при взлете 6.07.2018, 21:33

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Фото: Radek Pietruszka

Неполадки обнаружили, когда воздушное судно уже выехало на взлетно-посадочную полосу.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не смог вернуться из Чехии из-за того, что на перевозившем его самолете возникли технические неполадки, сообщает (Gazeta Prawna) со ссылкой на представителя польского правительства Йоанну Копчиньску.

«Взлет был остановлен из-за технической неисправности самолета», — сказала она. Копчиньска не стала называть конкретные причины инцидента.

Как отмечает издание Jastrzab Post, неполадки обнаружили, когда самолет уже выехал на взлетно-посадочную полосу. Всех пассажиров воздушного судна Embraer 175 эвакуировали, никто из них не пострадал. Сейчас польская делегация ждет новый самолет.