В Дании появился курортный остров с бассейнами 7.07.2018, 16:03

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ФОто: rasmus hjortshoj

Остров открыт для отдыхающих до конца августа.

Датская фирма Bjarke Ingels Group (BIG) завершила строительство особой гавани в городе Орхус на востоке полуострова Ютландия. Функцию пляжей здесь выполняют деревянные помосты, а моря — бассейны, пишет style.rbc.ru.

Плавучий искусственный остров для любителей отдыха у воды вмещает до 650 человек одновременно и имеет форму неправильного треугольника, у основания которого вырыт 50-метровый бассейн. У вершины находится еще один, круглый. Между ними теснятся два искусственных водоема.

ФОто: rasmus hjortshoj

На берегу гостям гавани предлагаются сопутствующие купанию развлечения: волейбол, бар или ресторан. В будущем BIG надеется добавить к курортному острову театр, гостиницу, магазины и пляжные домики.

Гавань является крупнейшим комплексом такого рода, сообщает DesingBoom. Остров открыт для отдыхающих до конца августа.

ФОто: rasmus hjortshoj