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«С собой взяли крупы и ведро картошки»

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  • 8.07.2018, 9:55
  • 3,266
Фото: tut.by

Как белорус экономно отдохнул с семьей в Затоке.

«Очень часто отпускники хвастаются: «Круто отдохнул — потратил кучу денег…» Конечно, это легко, так каждый может, были бы деньги. Но у многих их нет в том количестве чтоб позволить себе отдать за путевку на человека 300−1000 долларов», — рассуждает читатель tut.by Александр. Он рассказал, как экономно отдохнул с семьей в Затоке и получил при этом массу впечатлений:

- Также дам несколько советов о том на чём и где можно сэкономить, для тех, кто собирается на отдых в Затоку Одесской области.

«С собой взяли крупы и ведро картошки»

Решение поехать на море было принято за несколько дней. Денег мало, поэтому сразу встал вопрос где и на чём сэкономить, да так, чтобы это было не в ущерб качеству отдыха.

Условия следующие:

- Пункт назначения: Затока, Центральный район (раньше там бывали, очень понравилось, плюс это был самый бюджетный вариант);

- Планируемый срок: 10 дней/9 ночей

- Количество человек: 4 (2-е взрослых и 2-е детей (13 лет и 3 года))

- Максимальный бюджет: 1300 BYN (670 USD) курс тогда был 1,94

Чтобы справиться с этой задачей, за пару дней пришлось облазить чуть ли не весь интернет в поиске транспорта, жилья и на изучение всех нюансов. Но обо всем по порядку.

Добраться до Затоки можно 3-мя способами:

- На автобусе турфирмы. Можно без путёвки заказать только проезд.

- На поезде. Придётся в Одессе делать пересадку на маршрутку, автобус или электричку.

- На автомобиле

Первый вариант нам не подходил, так как жену укачивает, да и детям тяжело б было высидеть такую дорогу с остановками, когда запланировано, а не когда хочется. От варианта с поездом также пришлось отказаться по той причине, что с Витебска на Одессу ходит лишь прицепной вагон, а билеты на него забронированы уже за полтора месяца. Ехать из Минска, откуда ходит целый состав, также не получалось. Причиной этому было то, что нельзя было купить билеты в одной плацкарте, ну, а ехать в разных плацкартах и тем более в разных вагонах с детьми невозможно.

Оставался вариант с авто, что мы и выбрали. К сожалению, наша «старушка» Вектра 89 г. в. как год назад стояла в неисправном состоянии, так и стоит до сих пор, ну, а денег на машину, которая бы смогла за раз проехать более тысячи километров нет. Поэтому решили обратиться в прокат автомобилей, где дают с правом выезда за границу и не лимитируемым километражем.

Изучил много сайтов, в итоге, самым бюджетным авто оказался ZAZ Chance 2010 года выпуска, который со всеми скидками и накрутками обошёлся в 528 рублей за 12 суток аренды. Вдобавок, за эти деньги получили мобильность на отдыхе и возможность не тягать на себе тяжёлые сумки с багажом.

В итоге, благодаря тому, что едем на машине, помимо вещей и продуктов на дорогу, также загрузили макароны, крупы, ведро картошки, растительное масла… это отчасти и помогло в последствии сэкономить на питании.

«В Украине менять валюту лучше подальше от границы, по дорогам едем в режиме «эко-драйв»

…Вещи собраны, документы на месте. В путь!!! Ехали естественно через Е95. На территории Беларуси конечно плохо ехать, так как трасса проходит через деревни: разгон-тормоз, разгон-тормоз… и так до самой границы. Единственное участок Витебск-Орша, который проходит через леса, и где можно расслабиться, двигаясь с постоянной скоростью. На территории Украины, хоть там дороги и похуже наших, но в населенных пунктах трасса ограждена и поэтому не приходится снижать скорость.

Перед пересечением границы, заливаем полный бак и проверяем наличие «Зеленой карты». Всё на месте. Но если вы вдруг забыли оформить ее заранее, то сделать это можно перед самой границей в ларьке страховой компании.

После прохождения белорусской и украинской таможни двигаемся дальше, стоящие сразу на территории Украины обменники и кафешки, так как они НЕВЫГОДНЫ: цены завышены, а курс занижен.

Совет: Перед Киевом, есть деревня Бровары (примерно 2 часа пути от границы), где с правой стороны у дороги стоит крупный торговый центр, в котором можно выгодно поменять валюту и купить продукты.

Проезд через Киев оказался проблематичным из-за доверия к навигатору, который повёл нас через центр столицы Украины в час пик. Хотя и в этом был свой плюс: за время стояния в пробках мы смогли осмотреть киевские достопримечательности из окна автомобиля. Вскоре Киев остался позади, и мы продолжили свой путь на отдых с крейсерской скоростью.

Следует заметить, что хоть на Украине и разрешено превышать допустимую скорость на 20 км/ч, но мы этим не пользовались, так как, во-первых, из-за этого снизилась бы безопасность, а во-вторых моей задачей было сэкономить немного топлива. И благодаря приёмам «эко драйва» (расписывать не буду, так как о нём много информации есть в интернете) 48 литров хватило чтоб добраться до Затоки, съездить за продуктами и начать свой путь назад.

Что касается заправок, то на украинских дорогах их много разных видов начиная от «бочковых» (в бочки из-под пива или кваса заливают бензин и продают возле дороги) и заканчивая сверхдорогими Shell. Из личного опыта могу посоветовать заправочные станции BRSM. На них относительно недорогой ценник и топливо хорошего качества. Также хорошие отзывы знакомых и об УкрНафте (критерии те же: цена-качество).

Ещё немного про топливо: на Украине оно дороже чем у нас где-то в полтора раза, поэтому на обратном пути рассчитывайте бензин так, чтобы пересечь границу практически с пустым баком и затем спокойно заправиться на нашей заправке.

Советы:

1. Соблюдайте скоростной режим. Моргающие встречные авто могут вам и не помочь, так как украинские ДПС любят ставить радары за несколько километров до поста. Превышать разрешённую скорость можно до 20 км/ч.

2. Используйте приёмы «эко драйва», чтоб сэкономить топливо. Там оно дорогое, зато ландшафт позволяет двигаться накатом.

3. Перед дорогой проверьте в навигаторе путевые точки маршрута. Он ведёт вас как ближе, а не как удобней.

4. Выгодно брать в попутчики кого-нибудь из знакомых. Можно неплохо сэкономить на топливе.

«Присмотрите запасной вариант жилья»

Перед дорогой просмотрели в интернете варианты «эконом-жилья» и созвонились с владельцами для уточнения наличия мест и возможности пребывания с детьми. Самое дешёвое, что удалось найти было 6 долларов с человека в сутки. Да, это дорого! Но это был лишь запасной вариант, если в день приезда не найдём подходящего места на весь срок запланированного отдыха, с детьми ж в машине ночевать не будешь, да и питаться фастфудом тоже.

Совет: Если отправляетесь в поездку самостоятельно, то обязательно присмотрите себе запасной вариант в интернете. Чтобы в случае чего не остаться ночевать на улице. Созвонитесь с арендодателем, уточните есть ли места, НО ни в коем случае не переводите предоплату, так как это резервный вариант.

Прибыв с утра в Затоку, отправились на поиски по частному сектору Центральной части (ранее отдыхали и остались довольны, поэтому менять на Солнечную или Лиманскую не хотелось). Роскошные дома пропускались сразу, так как навороты в виде кондиционера, вай-фая и прочего нам были не нужны — мы ж не собирались днями сидеть в номере под кондиционером уткнувшись в экран… Требовалось лишь:

- Удобная чистая комната, предназначенная для проживания4-х человек;

- Кухня для самостоятельного приготовления пищи;

- Наличие в комнате розеток (для подзарядки ноутбука и телефонов)

- Летний душ на территории (вода в нём прогревается до 40 градусов, а то и выше, так что проблем с мытьём не было)

Спустя полчаса поисков был найден подходящий вариант за 12 долларов, но поторговавшись и договорившись, что мы сразу оплачиваем весь срок проживания, сошлись на сумме 9,6 доллара в сутки за всех, то есть 2,4 доллара с человека.

Советы:

1. При поиске жилья в Затоке, старайтесь договариваться именно с владельцем помещения. На автостанции и у магазинов (где много туристов) в основном агенты, которые накидывают свой процент. Так что не поленитесь и пройдите по улицам (кто-то один может посидеть с вещами).

2. Торгуйтесь. Хозяева жилья обычно изначально говорят цену, которую предлагают и агенты, но в последствии могут скинуть очень прилично. Клиентами там дорожат.

Вай-фая конечно не было, да он и не нужен был, так как планировалось покупать местную сим-карту с интернетом и через точку доступа в телефоне раздавать его на другие устройства, которые были с собой, тем более что он был необходим не столько дома, сколько в пути, чтобы использовать Google-карты для поиска необходимых мест и прокладки маршрутов.

Совет: Сим-карта Вам там нужна как воздух, во-первых, чтоб позвонить на Родину, ну, а во-вторых, без интернета сейчас никуда. Сим-карту лучше покупать в ларьке, обязательно смотрите чтоб она была новая, а то обещанного трафика на ней может не оказаться.

Итак, на проживание и дорогу у нас в сумме ушло немного меньше 470 долларов. А значит из запланированных средств у нас оставалось 200 у.е. на питание и развлечения. Казалось бы, мало, но как я писал выше, основные продукты мы взяли с собой. Что в итоге нам позволило не только вложиться в данную сумму, но и часть привезти назад.

«Фрукты выгоднее покупать на трассе, а не на рынке»

Как я уже писал раннее, в поездку мы взяли с собой имеющиеся дома крупы, макароны, ведро картошки. Этих запасов нам хватило на весь отдых, так как питаться одним гарниром не будешь, а порой обходились и без него. Душа требовала фруктов, салатов, гриля, ну, а продукты для этого нужно было покупать по месту.

Не раз писалось, что продукты дешевле покупать на рынке… но пообщавшись с хозяйкой у которой снимали жильё выяснили, что еще дешевле всё можно купить в Белгороде-Днестровском на рынке или в магазинах АТВ. Также в банках Белгорода выгодно менять валюту на гривны, так как там курс намного выше чем у «менял» курортного посёлка.

Добраться до Белгорода можно на авто, автобусе или электричке (самый выгодный вариант). Между электричками там есть 1 — 1,5 часа, что вполне достаточно чтоб пробежаться по рынку, банкам и магазинам. И если это сделать с утра, то день отдыха не превратиться в день покупок.

Если же вы хотите прикупить вещей, то можно отдать день и съездить на 7й километр на рынок. Тут главное не забыть о нормах ввоза в РБ.

Советы:

1. Для покупки продуктов, отъезжайте подальше от курорта, цены на 30−40% ниже.

2. Фрукты выгоднее покупать на трассе. Если хотите взять с собой в Беларусь, то можно и возле полей купить. Стоит копейки, но слегка недозревшие, зато по приезду будут самое то и в отличном состоянии.

3. При покупке на рынке крылышек или кусочков мяса для шашлыка, смотрите качество, так как в перемешку могут подсунуть подпорченное.

«Экскурсии планируйте сами, не платите агентам»

Какой отдых без развлечений? Правильно, никакой, особенно если отдыхаешь с детьми. Множество предложений в самом Затоке: аквапарк, луна-парк, различные аттракционы на пляже и улицах посёлка. Также на улицах сидят агенты, которые предлагают различные экскурсии и развлечения в луна-парке и дельфинарии Одессы. Но нам не хотелось переплачивать операторам турфирм за их доставку и за билеты с накрученной ценой. В итоге выделив один день, мы организовали тур в Одессу самостоятельно

- Проезд по Одессе на общественном транспорте или пешком. Найти то или иное место и как до него добраться можно легко с помощью Гугл-карт

- Питание в кафе. К слову: Одесская шаверма это что-то! И сравнивать её с тем что продают у нас равносильно что сравнивать Mercedes и Geely.

- Билеты на аттракционы и представления покупаются в кассах

В итоге выделив один день отдыха на прогулки по Одессе, мы получили массу впечатлений, а после обеда в кафе, который обошёлся нам в 12 белорусских рублей к вечеру чувство голода так и не проснулось.

Советы:

1. Планируйте всё сами, агенты берут свой процент из вашего кармана. Билеты лучше покупать на месте в кассах.

2. При прогулках по Oдессе используйте Google-карты. Они не только покажут где находится то или иное место, но и как добраться на общественном транспорте. Помните, что для их использования нужен интернет.

3. Чтобы перекусить дёшево в кафе, уходите вглубь от центральных улиц. Там цены значительно ниже.

4. Проезд Затока-Одесса: у зазывал-нелегалов 100 гривен, маршрутки и автобусы от автостанции 45 гривен, электричка 16 гривен (цены 2017 года, сейчас могут быть другие). Решайте сами на чём ехать.

Отдых удался!!! Все довольны, дети счастливы. Суммарная сумма затрат на 4-х человек с учётом питания, проживания, развлечений и дороги составила 620 долларов, то есть в среднем 155 на человека. Так что можно отдохнуть дёшево не в ущерб качеству.

К сожалению, в этом году поехать не получится из-за финансов. Но надеюсь, что мой рассказ кого-нибудь вдохновил на поездку и они получат максимум удовольствия.

Совет: Не бойтесь спонтанных решений, они всегда удачны!!!


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