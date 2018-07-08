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В Москве машина сбила правозащитника и диссидента Сергея Григорьянца

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  • 8.07.2018, 10:33
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Водитель скрылся.

Сергей Григорьянц, советский диссидент и российский правозащитник, в субботу сбит машиной в Москве. Об этом сообщило "Эхо Москвы". Водитель скрылся. У Григорьянца в результате происшествия повреждена нога.

Пострадавший считает, что это происшествие могло быть подстроенным. По словам 77-летнего Григорьянца, травма помешает его литературной работе.

В 1975 году Сергей Григорьянц был арестован КГБ и приговорен к пяти годам заключения за антисоветскую агитацию и пропаганду. После освобождения, в 1982–1983 годах распространял в самиздате информацию о нарушениях прав человека в СССР. В 1983 году был вновь арестован и осужден на семь лет строгого режима за свою правозащитную деятельность.

После начала перестройки был освобожден в 1987 году по амнистии, возобновил правозащитную деятельность, начал издавать журнал "Гласность", критикующий коммунистическую систему.

В январе 1995 года был убит сын диссидента, 20-летний студент Тимофей Григорьянц. Его сбила машина. Коллеги правозащитника считают, что это было местью органов госбезопасности за непримиримую критику Сергеем Григорьянцем военных действий Москвы в Чечне.

В 1989 году Сергей Григорьянц был награжден международной премией WAN "Золотое перо Свободы". В 1990-х систематически выступал с требованием люстраций, подавал в суд на КГБ, требовал вернуть изъятый у него архив.

Серей Григорьянц – решительный оппонент политики президента Владимира Путина. В настоящее время, по его словам, он работает над тремя книгами. Это тюремные записки, воспоминания о Варламе Шаламове и история восхождения ФСБ к власти в современной России.


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