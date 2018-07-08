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Чехия – второй после Германии партнер Польши по экспорту

  • 8.07.2018, 15:11

Стоимость торгового обмена между Польшей и Чехией составляет более 21 миллиарда евро в год.

Чехия является второй после Германии страной, в которую Польша экспортирует свою продукцию. Стоимость торгового обмена между Польшей и Чехией составляет более 21 миллиарда евро в год, передает «Радио Польша».

6 июля в Карловых Варах экономическое сотрудничество между двумя государствами обсуждали польский и чешский премьеры – Матуеш Моравецкий и Андрей Бабиш. Глава правительства Польши отметил, что вместе с ним в Чехию прибыла группа польских предпринимателей.

В свою очередь Андрей Бабиш сказал, что Польша валяется втором торговым партнером Чехии. Отношения между странами он охарактеризовал как «вневременные». Польский и чешский премьеры обсудили опыт Чехии в области атомной энергетики и вопрос закупки польских вертолетов.


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