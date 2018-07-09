В Москве избили депутата партии Жириновского 9.07.2018, 10:18

2,314

Сергей Жигарев

Депутату Госдумы РФ разбили голову.

В Москве совершено нападение на депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева. Инцидент произошел на севере российской столицы. Он был доставлен в больницу, сообщает mk.ru.

У парламентария диагностировали гематому, а также закрытую черепно-мозговую травму и кровоподтеки. Также у парламентария подозревали перелом челюсти, однако диагноз не подтвердился.

Отмечается, что нападение произошло на улице Полины Осипенко накануне вечером. Позднее парламентарий отказался от госпитализации.

Жигарев стал депутатом Госдумы седьмого созыва в декабре 2016 года. Был избран председателем комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Также вошел в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности России по военной безопасности.