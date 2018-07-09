В Турции сошел с рельсов поезд: 24 погибших, 70 раненых 9.07.2018, 8:30

На место катастрофы прибыли более 100 карет скорой помощи и вертолеты.

По меньшей мере 24 человека погибли в результате аварии пассажирского поезда в северо-западной турецкой провинции Текирдаг. Еще 73 человека находятся в больнице.

Об этом заявил вице-премьер Турции Реджеп Акдаг, сообщает Anadolu.

"24 наших граждан лишились жизни в аварии", - сказал Акдаг, добавив, что поисковые и спасательные работы в регионе завершена в 6 утра по местному времени.

Авария произошла в воскресенье, когда п’ять из шести вагонов сошли с рельсов возле села Сарилар. На тот момент в поезде находились 362 пассажира и шесть членов бригады. Поезд следовал из провинции Эдирне в Стамбул.

Губернатор провинции Текирдаг сказал, что авария была вызвана сильными дождями в регионе, повлекшими оползень.